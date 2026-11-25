La candidata número tres de Vox al Congreso por la provincia de Sevilla, Pilar González-Alemán - VOX SEVILLA

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata número tres de Vox al Congreso por la provincia de Sevilla, Pilar González-Alemán, ha afeado este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez por dejar a Sevilla "a la cola" en inversiones, señalando de manera especial los retrasos en las obras de la SE-40 y del puente del Quinto Centenario, así como los siniestros registrados en la línea de alta velocidad entre Sevilla y Madrid, al tiempo que ha defendido la propuesta de su partido sobre la "remigración".

En una entrevista radiofónica, González Alemán ha criticado que Sevilla lleve "décadas? siendo la provincia con menos inversión por habitante de toda España", una situación que, a su juicio, se ha acentuado durante los últimos años pese a que el Ejecutivo central bate "récord de recaudación cada año" con incrementos de "alrededor de 200.000 millones de euros" a costa de "esquilmar a los españoles de a pie", sin que ello se traduzca en infraestructuras ni en una mejora de los servicios públicos.

En materia ferroviaria, la dirigente de Vox ha apuntado al deterioro de la línea de alta velocidad Sevilla-Madrid, recordando los "115 fallecidos en diez meses" en este trazado y responsabilizando directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los ministros José Luis Ávalos y Óscar Puente, bajo la premisa de que "la corrupción mata y cuesta vidas".

"Todos los sevillanos estamos ya hartos de los retrasos; un ejemplo palpable del abandono y de una gestión nefasta son las obras de circunvalación de la SE-40, que llevan desde 2007 sin ejecutarse, ya son 20 años", ha lamentado.

Asimismo, ha apuntado que la provincia cuente con una red de Cercanías "deficitaria", incapaz de vertebrar la capital, el área metropolitana y los municipios del interior.

Respecto a las infraestructuras viarias, ha censurado los "inaceptables" retrasos en las obras de ampliación del puente del Quinto Centenario -sobre cuyas adjudicaciones asegura que planea "la sombra de la corrupción"- y ha puesto el foco en los "20 años" de demora de la ronda de circunvalación SE-40, paralizada desde 2007.

En este punto, ha recordado la compra en 2012 de una tuneladora por 37 millones de euros que "no servía", permaneció diez años almacenada en una cochera de Coria del Río con un coste de alquiler de diez millones y terminó siendo "vendida como chatarra por apenas dos millones". También ha reclamado los carriles adicionales pendientes en las conexiones con Cádiz y Huelva.

Por otro lado, González Alemán ha detallado la postura de Vox respecto a la "remigración" desde una "doble vertiente". En primer lugar, ha abogado por generar oportunidades laborales, salarios dignos y acceso a la vivienda para que los jóvenes españoles que han tenido que marcharse al extranjero puedan regresar a su tierra. En segundo lugar, ha exigido la expulsión de todos aquellos extranjeros que accedan "ilegalmente a España", que cometan delitos o que "vengan a vivir de las ayudas sociales".

En este sentido, ha criticado "oscurantismo" por parte del Ejecutivo a la hora de facilitar datos desglosados por nacionalidad y ha asegurado que en provincias como Almería "uno de cada tres perceptores del Ingreso Mínimo Vital son extranjeros", cifra que eleva al 82 por ciento en el caso del plus autonómico en Baleares, reclamando que los españoles sean "los primeros de la cola" ante unos recursos públicos que "son finitos".