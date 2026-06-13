Vox en Alcalá de Guadaíra presenta una moción para "erradicar la colocación ilegal de cartelería política"

Pedro Navarro, portavoz y coordinador de Vox en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) - VOX

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

El grupo municipal Vox en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha registrado una moción para el pleno de este mes "con el fin de erradicar la colocación ilegal de cartelería política en el municipio".

El portavoz del grupo municipal de Vox en Alcalá de Guadaira (Sevilla), Pedro Navarro, ha criticado "la actitud de ciertos partidos que inundan la ciudad con propaganda en lugares prohibidos" y ha lamentado "la pasividad y la falta de palabra del Ejecutivo local".

En un comunicado, el portavoz ha recordado que el propio Ayuntamiento "publicó una nota de prensa oficial bajo el contundente titular 'El Ayuntamiento sancionará la pegada de carteles no autorizados'; sin embargo, la realidad es que tras ese anuncio no se ha hecho absolutamente nada".

"Aseguraron públicamente que aplicarían la Ordenanza de Publicidad Exterior y la de Limpieza Viaria para multar a quienes ensuciaran las calles, pero todo se quedó en propaganda", ha afirma Navarro, al tiempo que ha considerado "una hipocresía flagrante que el equipo de gobierno intente colgarse medallas en los medios mientras consiente que se degrade nuestro patrimonio con total impunidad".

En concreto, la moción de Vox exige "un compromiso firme y público de todos los partidos para utilizar única y exclusivamente los espacios autorizados, respetando la estética, el medioambiente, la normativa y el mobiliario de la ciudad".

La moción, según Vox, es "para obligar a todas las formaciones a respetar la limpieza y la legalidad en campaña": "Hay que acabar con el "vandalismo electoral" de los partidos que ensucian Alcalá de Guadaíra", ha apostillado.

"Alcalá merece una política limpia y gobernantes que cumplan lo que anuncian. En el próximo Pleno veremos quién apuesta por la ejemplaridad ante los vecinos y quién prefiere seguir amparando el juego sucio", ha concluido Navarro.