Vox avisa de una caída de la natalidad de un 15% en Sevilla y advierte de sus "nefastas" consecuencias

PALOMARES DEL RÍO (SEVILLA), 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato número 2 de Vox Sevilla al Congreso de los Diputados, Francisco José Contreras, ha avisado este martes de una caída de la natalidad de un 15% en la provincia de Sevilla y ha advertido de sus "nefastas" consecuencias. El candidato de Vox Sevilla al Congreso, antes de iniciar un paseo electoral por las calles de Palomares del Río, ha señalado que "probablemente, sea el problema más grave al que nos enfrentamos los españoles y, sin embargo, nadie salvo Vox alerta de lo que esta realidad supone a corto, medio y largo plazo".

Asimismo, Contreras ha sostenido en una nota de prensa que "hablar de la infranatalidad en España es un tabú impuesto por un Gobierno preso del feminismo tóxico que considera la maternidad como una servidumbre biológica de la mujer y a la familia como un estamento opresivo", y ha agregado que "en el lenguaje político de la izquierda, ha desaparecido las palabras familia, padre, hijos, nada menos que la base de la conservación de la especie", a lo que ha añadido que "el triángulo hombre más mujer igual a hijos es anatema para ellos".

El candidato al Congreso ha expuesto que "la solución al invierno demográfico que padecemos no se soluciona, como propone la izquierda, con menos hijos de españoles y más inmigración; el reto no se afronta abriendo las fronteras para que millones de africanos sustituyan a los españoles que no nacieron sino, precisamente, convenciendo a nuestros compatriotas en edad fértil de que vuelvan a tener hijos".

Contreras ha afirmado que "creemos en el relanzamiento de la natalidad aunque algunos digan que es imposible", a lo que ha rebatido apuntado que "no lo es porque no es natural que nazcan tan pocos niños". De igual forma, ha manifestado que "algunos dirán, que a los jóvenes les cuesta mucho casarse" a lo que ha añadido que "la vocación familiar, la inclinación a reproducir la especie, a prolongarse en sus hijos, está en la naturaleza humana y otros países, como Hungría, están consiguiendo revertir la tendencia de la falta de nacimientos y envejecimiento de la población que España lidera prácticamente a nivel mundial".

Por último, ha agregado que "lo hacen con políticas valientes de apoyo a la familia, con campañas de sensibilización en las escuelas y la universidad, donde han puesto fin al adoctrinamiento feminista en las aulas". Contreras ha aseverado, que "un Gobierno de Vox pondrá a las familias como eje fundamental de todas sus políticas y, en ese sentido, asumiremos como una de las grandes prioridades de Santiago Abascal una apuesta decidida por políticas, decididas, valientes y sin complejos, que permitan poner freno al suicidio demográfico al que nos han abocado las siniestras políticas de la izquierda".