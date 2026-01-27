Vox critica el "deplorable estado" de la estación de trenes de Marchena (Sevilla)

Reyes Romero y el concejal de Vox en Marchena, junto al inmueble objeto de denuncia. - VOX

MARCHENA (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS)

La diputada de Vox en el Congreso por Sevilla, Reyes Romero --natural de Marchena--, y el concejal de esta formación en el Consistorio marchenero, José Carlos Delgado, han mantenido una reunión de trabajo en la localidad; ello, "ante la deplorable situación en la que se encuentra la estación ferroviaria; la cual se prolonga y empeora con el tiempo".

Romero ha denunciado al respecto "el abandono" en el que se encuentra la estación de tren del municipio. "Mientras que el gobierno socialista se gasta el dinero de los españoles en pagar infraestructuras en el extranjero, las nuestras se caen a pedazos", ha afirmado en una nota de prensa.

Por su parte, José Carlos Delgado recuerda que "no tenemos servicios, están ruinosos, la estación está cerrada, no hay sitio donde resguardarse, los andenes no tienen protección ni para el sol ni para la lluvia".

Asimismo, Romero y Delgado han señalado el derrumbe del muro que ha obligado a interrumpir el servicio ferroviario entre Arahal y Marchena este fin de semana, "lo cual no es la primera vez que pasa".

"Trenes con filtraciones de agua, cristales rotos... Lo que padecemos desde hace mucho tiempo es una situación tercermundista", afirman desde Vox. Además, Reyes Romero también ha criticado el paso a nivel existente en la zona, considerado como "muy peligroso" desde 2008 y "que lleva décadas apareciendo en los programas electorales del socialismo y todavía sigue ahí".