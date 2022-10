Vox critica el "mal estado" de los parques y del mobiliario urbano de Umbrete (Sevilla) por la "dejadez" del Consistorio

UMBRETE (SEVILLA), 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Vox en Umbrete, José Antonio Sabalete, ha criticado al equipo de gobierno (PSOE) por "no realizar el mínimo mantenimiento de

los parques y del mobiliario urbano". "No es solo una cuestión de estética, sino que estamos hablando de la salubridad y la seguridad de los usuarios de estas instalaciones públicas", ha asegurado.

"Los socialistas se ponen a la defensiva, diciendo que los parques están en perfecto estado, cuando las imágenes hablan por sí solas de que ocurre lo contrario", ha añadido Sabalete en una nota de prensa.

Desde Vox, no se entiende cómo el equipo de gobierno "tiene tan

descuidados los parques y el mobiliario urbano, cuestión que afecta a muchas

familias de Umbrete". Añade la formación que el Gobierno local "aprobó a regañadientes" la moción que Vox presentó en marzo de 2020, en la que "planteamos que se hiciera un mantenimiento periódico de dichas instalaciones, atendiendo a las necesidades del pueblo y al sentido común".

"Pero por desgracia, aquel compromiso cayó en saco roto", ha afirmado el coordinador local de Vox. No obstante, nuestra formación "no se da por vencida ante las promesas incumplidas de los socialistas y continuará luchando para que Umbrete tenga unas instalaciones públicas en buen estado, defendiendo los intereses del municipio". "Nuestros vecinos no tienen por qué seguir padeciendo el continuo descuido del PSOE, que debe trabajar por el pueblo y dejar de pensar en burdos réditos electoralistas", ha concluido.