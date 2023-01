Vox exige al gobierno del PP de Mairena del Alcor (Sevilla) que solucione la falta de infraestructuras de El Prior

MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA), 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Vox en Mairena del Alcor (Sevilla), Eduardo Buendía, ha criticado que "los vecinos de El Prior están sufriendo una serie de problemas derivados de la falta de infraestructuras ante los que el gobierno local del PP no presta la más mínima atención", pues tiene "la misma actitud" que el presidente Juanma Moreno (PP) en la Junta de Andalucía, es decir, "no hacen más que presumir, pero a la hora de la verdad no hacen nada".

En este sentido y a través de una nota, Buendía ha señalado que "estamos hablando de uno de los barrios más nuevos de nuestra localidad. Está muy bien situado, a la entrada de nuestro pueblo y rodeado de grandes avenidas, pero está muy mal comunicado, puesto que el Consistorio gobernando por el PP tiene cortada una calle desde que se construyó esta barriada, con la excusa de que están en obras, y hay unos fosos que pueden causar peligros", y "en vez de vallar las obras y el foso y agilizar su terminación, siguen con la calle cortada, sin tener en cuenta las muchas molestias que están causando a los vecinos".

El coordinador mairenero de Vox ha resaltado que además que, "con respecto al tránsito, El Prior se convierte en una gran ratonera, especialmente en las horas punta, con continuos atascos para poder acceder a la carretera A-392 y a la Avenida Eva González". Además, "la corrección de la señalización vial brilla por su ausencia, porque, o es poco visible, o directamente ya está borrada del todo, con los riesgos que ello conlleva, tanto para peatones, como para vehículos. Pueden verse este tipo de deficiencias especialmente en las calles Lavanda y Maestra Isabel Rodríguez, respectivamente".

"No se acaban aquí los problemas de los vecinos de El Prior --ha añadido--, pues las zonas verdes están llenas de yerbajos, y en las calles peatonales las hierbas crecen por las fachadas de los edificios, mientras que el suelo está cada vez más cubierto de verdín, y por si fuera poco las inmediaciones del colegio están rodeadas de excrementos de perros."

A esto hay que sumar que "hay poquísimos contenedores: solo tres puntos de recogida de basura en una zona grande, estando dos de estos puntos en la misma Avenida Ronda Oeste", con lo que la situación actual "no es solo por falta de gestión, que por supuesto", sino que "es por falta de sentido común, lo cual acaba repercutiendo en que zonas donde hay farmacias, bares, papelerías y demás negocios en las que se ven semanas con la basura esparcida por el acerado".

Por último, ha lamentado "la falta presencia policial en el barrio", ya que "los fines de semana los parques de El Prior se convierten en escenarios de botellonas y todo se llena de vidrios y demás suciedad", con lo que, según ha concluido Buendía "el gobierno local del PP debe ponerse a trabajar para solucionar estos problemas cuanto antes", pues "no es de recibo que los vecinos de El Prior sean tratados como si fueran de segunda categoría" y "nuestro pueblo no se merece tener zonas olvidadas", aunque "los maireneros saben que no están solos y que cuentan con Vox como alternativa para defender sus intereses".