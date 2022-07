Vox exige poner la bandera de España en el Consistorio de Palomares, que alega que el edificio "está en obras"

PALOMARES (SEVILLA), 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Vox en Palomares del Río (Sevilla), Isaías Casado, ha exigido al gobierno local --coalición formada por Ciudadanos y PP-- "que cumplan de una vez la ley y coloquen inmediatamente la bandera de España en el edificio que ocupa actualmente el Ayuntamiento".

En un comunicado, Casado afirma que "han sido varias las ocasiones en las que verbalmente" ha solicitado al alcalde, Manuel Benjumea (Cs), la colocación de la bandera de España en el exterior del Ayuntamiento, "haciendo a todas ellas caso omiso".

Sin embargo, fuentes municipales aseguran a Europa Press que el edificio principal del Consistorio "está en obras", motivo por el que "ahora mismo no hay banderas". En este sentido, "se han encargado nuevas --enseñas-- y, en cuanto los trabajos estén acabados, y el edificio de nuevo en funcionamiento, se colocarán las banderas como corresponde". Las oficinas municipales "están transitoriamente en otro edificio destinado a servicios sociales", añaden las mismas fuentes.

Desde Vox señalan que se han visto "en la obligación "de realizar dicha petición por escrito "para que, de una vez por todas, cumpla con la ley y nuestra bandera nacional ondee tanto en el Consistorio como en el resto de edificios públicos municipales".

Asimismo, el coordinador local de Vox también ha reclamado al alcalde "la

urgente retirada de toda bandera que no sea la oficial, tanto del Ayuntamiento como del resto de edificio públicos municipales", en clara referencia a "la bandera del lobby LGTBI, que no es una enseña oficial, y que desde hace varios días preside la fachada principal del Consistorio palomareño".

Señala la formación al respecto que "así se recoge en la sentencia 564/2020, emitida por la Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 4a, del Tribunal Supremo, que establece que no pueden usarse banderas no oficiales en el exterior de los edificios públicos". No en vano, "al final de dicha sentencia, se fija como doctrina que no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas, la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas".

En el caso de Palomares, "el despropósito del Gobierno de Cs y PP es doble, ya que no sólo cuelgan en la fachada del Ayuntamiento una bandera que no es oficial, sino que, encima, no colocan la que por ley si debe de estar: la española", por lo que ha recordado al alcalde que "están obligados a respetar el ordenamiento jurídico", ha concluido Isaías Casado.