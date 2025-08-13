Vox llevará al pleno de septiembre que "se cuadripliquen" las fuentes de agua potable en Sevilla

SEVILLA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla presentará una propuesta de acuerdo al próximo pleno municipal de septiembre para que se cuadrupliquen las fuentes de agua potable, pública y gratuita, en la ciudad de Sevilla.

El concejal de Vox Fernando Rodríguez Galisteo ha explicado, en una nota de prensa, que "Sevilla es, de las grandes capitales españolas, la que menos fuentes públicas de agua potable tiene en sus calles y plazas, con solo 104, repartidas sobre todo en el centro, Triana, Cerro Amate y el distrito Sur . A pesar de ser una de las ciudades más calurosas, con hasta seis meses de altas temperaturas al año, y con menos sombra, encontrar una fuente pública de agua potable gratuita es misión imposible".

"No se entiende que Sevilla sea la capital española con menos fuentes de agua potable, con un miserable ratio de 1,51 fuentes por cada 10.000 habitantes", ha detallado el concejal, apuntando que los expertos advierten de que "la disponibilidad de agua potable, pública y gratuita debería ser un derecho esencial pero por algún motivo que desconocemos, los partidos del bipartidismo se han mostrado absolutamente insensibles con este asunto".

Rodriguez Galisteo ha aseverado que "Sevilla no puede seguir siendo una ciudad hostil con el ciudadano, sin sombras ni agua disponible, por eso, desde Vox creemos que hay que multiplicar por cuatro el actual ratio de fuentes por habitantes, lo que nos acercaría a ciudades como Málaga, porque si se trata de Barcelona o Valencia, ambas capitales tienen 10 veces más fuentes públicas que nuestra ciudad".

De este modo, ha concluido que "se pretente garantizar que desde cualquier punto de zonas de alta afluencia de peatones y ciclistas, áreas turísticas y barrios de población vulnerable existan fuentes públicas a menos de cinco minutos a pie entre unas y otras".