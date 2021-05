Vox pedirá explicaciones a la Junta sobre la condiciones de los internos en el CEAR de Mairena del Aljarafe (Sevilla)

SEVILLA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Vox ha anunciado este domingo que pedirá explicaciones al Gobierno andaluz sobre las condiciones en que se encuentran los internos del centro de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) que se ecuentra ubicado en la localidad sevillana de Mairena del Aljarafe.

Según un comunicado, los diputados autonómico de Vox Benito

Morillo y Ángela Mulas han visitado Mairena del Aljarafe tras un llamamiento del grupo municipal para dar a conocer la problemática que plantean los vecinos

con respecto al CEAR.

"El Grupo Parlamentario Vox en Andalucía ha sido llamado para que visitemos esta localidad ya que existe un centro CEAR en el cual hay ingresados una serie de personas que no sabemos en qué situación están. No conocemos, y lo que es peor, los vecinos no conocen en qué situación se encuentran de regularidad o irregularidad, ni de donde proceden", ha explicado la diputada Ángela Mulas.

En este sentido, los diputados, tras reunirse con la asociación de vecinos de Lepanto han trasladado las preocupaciones que les han transmitido: "Nos comentan que quieren, y tienen derecho a saber quién vive cerca de sus casas, en sus urbanizaciones, porque se les acercan para pedirles dinero y no saben qué tipo de persona se acerca ni con qué intenciones", según ha señalado Mulas.

Por último, Mulas ha anunciado que desde el grupo Vox van a llevar iniciativas a la Comisión de la Presidencia del Parlamento, para que el consejero, Elías Bendodo, "nos conteste sobre las condiciones en las que están estas personas ingresadas en este centro, su procedencia, o si están en una situación regular o irregular".

"A los vecinos les han dado una información que no atiende a la realidad, y en Vox siempre vamos a velar por la transparencia en la gestión de este tipo de centros y por supuesto, por la seguridad de los andaluces", ha dicho.