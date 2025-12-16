Vox pide al Ayuntamiento de Sevilla "evitar que inmigrantes ilegales se empadronen" para apoyar los presupuestos

La portavoz de Vox en Sevilla, Cristina Peláez. - VOX SEVILLA

SEVILLA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha pedido este martes "evitar que inmigrantes ilegales puedan empadronarse en la ciudad" y "dejar sin efecto" la Zona de Bajas Emisiones de La Cartuja para apoyar los presupuestos municipales de 2026.

Peláez ha agradecido "la actitud" del gobierno municipal tras aceptar la mayoría de las enmiendas presentadas por Vox al presupuesto aunque ha insistido en que no "está garantizado" el apoyo de partido a las cuentas. "A día de hoy nuestro apoyo al presupuesto de 2026 porque, como ya ocurriera en el de este año, lleva aparejado una serie de acuerdos políticos que para VOX son de suma importancia y que, sin ellos, será muy difícil por no decir imposible que podamos apoyar el presupuesto del 26", ha afirmado en una nota remitida por el partido.

En este sentido, Peláez ha pedido que el gobierno municipal "evite que inmigrantes ilegales puedan empadronarse en la ciudad". Por ello, ha pedido un protocolo "reforzado de comprobación de residencia de las solicitudes del padrón en un plazo máximo de 15 días.

Asimismo, ha puesto el foco en la Zona de Bajas Emisiones a la que califica como una medida que "ataca a los trabajadores y a las familias, a todos los que no pueden adquirir un vehículo de última generación o electrico".

Este viernes tendrá lugar el Pleno extraordinario de presupuestos en el Ayuntamiento. Sanz destacaba este lunes un posible acuerdo con Vox, al igual que el pasado año, para aprobar las cuentas. "Me parece una buena postura por parte tanto del Partido Popular como de Vox de alejarse de los temas que nos separan y de acercarnos en los temas que nos unen para garantizar la estabilidad y que esta ciudad tenga un presupuesto en el 2026", ha afirmado.

MANTIENE EL RECHAZO AL PLAN DE NAVIDAD

Por ello, Vox ha propuesto "desconectar todas las cámaras de la Cartuja y dejar de emitir multas de manera automática, que sólo podrán activarse de nuevo en caso de picos de contaminación por encima de los límites establecidos que se activarían por decreto de Alcaldía y con información previa a los usuarios".

Esta activación estaría en vigor mientras los niveles de contaminación estén por encima de los límites y "en cuanto éstos regresen a los valores normales, las cámaras volverían a desactivarse".

En paralelo, Pelaéz ha indicado que mantiene el voto negativo al Plan de Navidad. "La única diferencia es que la cantidad económica es menor, pero aún así hablamos de 4,6 millones de euros y que cuenta con el apoyo de un sindicato, no de todos", ha afirmado.

"Si en 2025 el gobierno se quedó sin dinero en mayo, cabe pensar que en 2026 se quedarán sin dinero para productividades en abril. Dicho esto, en ningún momento el gobierno ha intentado negociar con nosotros, por lo que concluimos que si no hay cambios, nuestra postura seguirá siendo contraria a las intenciones del gobierno y se tendrá que desarrollar el Plan de Navidad de 2004 con las cantidades económicas previstas para aquel año", ha concluido.

La comisión de Hacienda del Ayuntamiento rechazaba este lunes incluir en el orden del día del Pleno ordinario de este jueves 18 el Plan de Navidad. Este nuevo Plan cuenta con el apoyo del sindicato mayoritario aunque con el voto en contra de CSIF, SPLS y Comisiones Obreras. La aprobación de este punto supondría el levantamiento del Plan de Emergencias en Nivel 1 activado en la ciudad desde el pasado viernes 28 de noviembre.

Sanz hacía este lunes un llamamiento a la "responsabilidad" de los grupos políticos para sacar adelante la propuesta. Los tres grupos de la oposición votaron en contra del anterior Plan de Navidad presentado en el último Pleno de noviembre.