Vox pide el soterramiento de la línea 3 del Metro de Sevilla a su paso por Bellavista y que se "aceleren" los plazos

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal VOX en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha afirmado este martes que la línea 3 del Metro de Sevilla "debe ir soterrada". Asimismo, ha pedido a las administraciones finalizar "cuanto antes" los trabajos técnicos para acceder a fondos europeos.

Según una nota de prensa remitida por el partido, Peláez ha mantenido una reunión con una representación de los vecinos de Bellavista, acompañada por el portavoz adjunto Gonzalo García de Polavieja y la diputada nacional por Sevilla Reyes Romero.

Por su parte, la portavoz del grupo municipal ha manifestado que la posición de Vox es "clara" y ha defendido que el trazado debe discurrir por el "límite oeste del barrio, quedando cerca de la futura expansión de Sevilla por el Cortijo del Cuarto", si finalmente discurre en superficie.

En esta línea, Peláez ha lamentado el papel de PP y PSOE en las construcción del Metro. "Nunca ha querido el Metro para Sevilla, como demuestra el PSOE que fue quien enterró las obras del metro hace más de 40 años y que ahora viene a estos barrios, como Bellavista, a pedirles a sus vecinos que olviden la penúltima propuesta socialista que consistía en que el metro discurriera en superficie", ha subrayado.

Con respecto a la línea 2, Peláez, ha recordado que "en numerosas ocasiones" se ha anunciado la licitación de un contrato para actualizar el proyecto constructivo, como paso previo imprescindible para el inicio de las obras, pero ha señalado que "a día de hoy este expediente aún no se ha licitado".

Asimismo, la portavoz ha lamentado que ante "los retrasos del proyecto" sería necesario solicitar un nuevo informe medioambiental. En este sentido, ha asegurado que "urge tanto ese informe como el trazado defintivo para solicitar la financiación europea a través de los fondos Feder del programa 27-33". "Si se cumple todo lo anterior en 2027 se podría licitar el proyecto constructivo, y dos años después, plazo para la aprobación definitiva y la negociación con el Gobierno de España para la cofinanciación, podría empezar a construirse", ha subrayado.

La portavoz de la formación ha pedido un "compromiso financiación" a la Junta de Andalucía para llevar a cabo las obras y "exigir" la implicación del Gobierno central. "En Vox consideramos que la máxima prioridad es la tramitación de la línea 2 para que en 2029 puedan iniciarse las obras, así como la tramitación del tramo sur de la Línea 3 para conseguir los fondos europeos", ha concluido.