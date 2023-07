Vox pide "unir fuerzas" ante los gases tóxicos en Coria del Río (Sevilla) frente al "olvido y las malas informaciones"

CORIA DEL RÍO (SEVILLA), 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Vox en Coria del Río (Sevilla), José Márquez, ha señalado este miércoles que "el problema de los gases tóxicos que sufren los vecinos de la Barriada Guadalquivir, lejos de solucionarse, persiste para perjuicio de muchas personas", por ello, ha insistido que "hay que unir fuerzas para que este grave problema se resuelva de una vez" y ha criticado "el olvido y las malas informaciones".

Márquez se ha reunido con la representante vecinal de la Barriada Guadalquivir, Rogelia Gómez, para tratar este "grave problema" que afecta la salud de la población y ha señalado que la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, está "muy mal informada" y "echa balones fuera", según ha recogido la formación en un comunicado.

La representante de los vecinos ha añadido que la localidad "continúa sin exámenes toxicológicos" y reciben "escasas respuestas médicas". En este sentido, ha incidido en que las afirmaciones de la consejera en cuanto a las pruebas que se están realizando son "falsas". "Somos más de 100 personas los que estamos siendo atendidos, pero por Medicina Interna", ha manifestado.

Rogelia Gómez ha agregado que "el internista Díaz Torres ha mandado a gente para casa diciendo que no hay relación con los gases tóxicos" y no se han tenido en consideración las personas que han fallecido. "La realidad es que llevamos seis años solicitando un

estudio epidemiológico que nunca se realiza" y ha apuntado que "en 2021 se realizaron una serie de análisis que iban a ser remitidos a Toxicología, pero aún no sabemos nada".

Tanto José Márquez como Rogelia Gómez han aseverado que los vecinos tienen "miedo" porque los niveles tóxicos "están subiendo". "Hay niños con problemas neurológicos y de desarrollo, así como hay adultos con deterioros cognitivos. Estos problemas no se pueden tapar", han asegurado.

Tras esto, han afirmado que siguen a la espera de un contencioso administrativo desde hace 16 meses cuya sentencia "es necesaria para dirigirse al Tribunal Superior de Justicia Europeo, pero no llega".

Por su parte, el representante coriano ha destacado el apoyo de Vox a los vecinos afectados que están "absolutamente indefensos por parte de la administración" ante esta situación", y ha concluido que no van a "dejarlos solos".