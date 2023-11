Vox se posiciona en Castilleja de la Cuesta (Sevilla) "contra la manipulación ideológica de género del 25N"

SEVILLA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta (Sevilla), Mercedes González-Alorda, ha asegurado que "no todas las mujeres suscribimos la manipulación ideológica de género que abandera el 25-N", como reacción a una declaración presentada por el PSOE, en la que ha considerado que "hay una clara instrumentalización y colectivización que la izquierda hace de las mujeres y en la que no estamos todas incluidas".

"Que no hablen en nuestro nombre", ha proseguido afirmando, según una nota de este partido. La portavoz alixeña ha recordado que "en la mayor parte de los medios de comunicación, cuando se insulta o hasta se agrede a una mujer con quien puedan relacionar con la derecha, no se le presta la más mínima atención. A la izquierda política y mediática no le interesan las mujeres; tan sólo le interesa el rédito que puedan sacar".

González-Alorda ha recordado que "en este año, el Ministerio de Igualdad ha tenido un presupuesto elevadísimo, pasando de 181 millones de euros a 573 millones, y sólo la partida en políticas contra la

violencia machista llega a 320 millones, dedicando siete veces más

recursos que en legislaturas anteriores", para colegir de estos datos que "las cifras nos dicen que este dinero no ha servido para nada".

"Y encima, desde el gobierno impulsor de esta agenda se está promocionando la inmigración ilegal y masiva de personas cuya cultura desprecia abiertamente a las mujeres, mientras que a personas de países culturalmente hermanos se le ponen toda clase de trabas", ha proseguido afirmando.

"La misma declaración del PSOE dice que hay un número de víctimas

superior al de cada uno de los tres años anteriores; lo cual supone el

reconocimiento de su fracaso. Para colmo de males, los partidos

impulsores de estas políticas son artífices de haber dejado a 121

violadores fuera de las cárceles y 1.205 abusadores con rebajas de

condenas por la ley del 'sólo sí es sí'".

La portavoz de Vox en Castilleja de la Cuesta ha hecho notar que "la declaración habla de la importancia de la educación y formación para erradicar la violencia, y están dando una educación sesgada, dirigida a menores de entre 6 años hasta adolescentes, sólo dirigida a enseñarles que se toquen, se "conozcan" y se masturben. En Vox, sin embargo, lo tenemos claro: ¡No en nuestro nombre!".

La portavoz de Vox en Castilleja de la Cuesta ha argumentado que "quieren trasladar la perversa y rancia dialéctica de la lucha de clases marxista a la lucha de sexos, rompiendo la igualdad ante la ley, tal y como han hecho con la amnistía a los criminales separatistas, y criminalizando al varón".

González-Alorda ha aseverado que "todas las víctimas son

importantes", por lo que ha reclamado "basta ya de intentar instrumentalizar políticamente", antes de pedir que "hay que erradicar la violencia intrafamiliar".

"Los hombres, los niños y los ancianos también son víctimas. Y con hipocresía y sectarismo no se soluciona nada, al contrario, no se hacen sino empeorar las cosas", ha remachado su argumentación.