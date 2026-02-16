Vox pregunta en el Congreso por el expediente vinculado al pago de obras del Puente del Centenario de Sevilla

La diputada de Vox por Sevilla en el Congreso, Reyes Romero. - VOX
lunes, 16 febrero 2026 18:07
SEVILLA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox en el Congreso por Sevilla, Reyes Romero, ha registrado preguntas en el Congreso relativas "a la reducción de personal de Acciona" con respecto a las obras del Puente del Centenario". En este sentido, ha indicado que "nos llegan constantemente noticias preocupantes en torno a las obras y ampliación del puente".

En lo que a Acciona se refiere, "ha reducido en torno a un 30% el personal destinado a las obras, en un contexto marcado por retrasos y sobrecostes acumulados. Además, según fuentes próximas a la empresa, el ajuste obedece a demoras administrativas del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que habrían afectado a certificaciones y pagos de trabajos adicionales", señala la formación en un comunicado.

"Sin embargo, trabajadores y encargados describen recortes de hasta el 60% o el 70% y la paralización de tareas relevantes, atribuyéndolo a impagos prolongados", ha añadido la diputada de Vox, al tiempo que "se plantean dudas técnicas sobre el estado de tirantes y apoyos estructurales si la situación se prolonga".

La diputada sevillana ha recordado que las obras de ampliación y mejora del puente "están entre las lógicas y legítimas demandas de nuestros vecinos desde los años 90 del pasado siglo XX. Pese a ello, no nos encontramos más que con trabas y problemas".

"En Vox queremos saber cuál es la situación administrativa del expediente vinculado a las certificaciones y pagos de las obras del puente y qué plazos contempla el Gobierno para la resolución", ha incidido Romero. "No sabemos si el Ejecutivo dispone de informes técnicos actualizados relativos a la seguridad de los tirantes y apoyos estructurales de la obra y cuál sería el posible impacto que la prolongación de los trabajos pudiera tener sobre estos elementos", ha concluido Romero.

