Vox reclama mejores accesos para El Pétalo y exige desbloqueal el Vivero de Empresas de Bormujos (Sevilla)

El candidato número dos de Vox al Congreso de los Diputados por Sevilla, Fernando Rodríguez Galisteo - VOX

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato número dos de Vox al Congreso de los Diputados por Sevilla, Fernando Rodríguez Galisteo, ha puesto el foco en dos de los problemas que, a su juicio, están limitando el desarrollo económico de Bormujos como son las deficiencias de acceso al Polígono Industrial El Pétalo y la paralización del proyecto del Vivero de Empresas. Durante una visita al municipio, Rodríguez Galisteo ha defendido la necesidad de eliminar obstáculos administrativos y mejorar las infraestructuras para facilitar la actividad de empresas, autónomos y emprendedores.

"En Bormujos tenemos empresas que quieren crecer, emprendedores que quieren poner en marcha sus proyectos y trabajadores que necesitan oportunidades. Pero muchas veces se encuentran con obstáculos, problemas de infraestructuras y demasiada burocracia", ha señalado en un comunicado.

En el Polígono Industrial El Pétalo, Rodríguez Galisteo ha alertado de los problemas de acceso y las retenciones en la conexión con la carretera de Gines, una situación que dificulta la actividad empresarial, especialmente durante los fines de semana.

Ante esta realidad, Vox reclama mejores infraestructuras y anuncia que defenderá ante el Ministerio de Fomento la necesidad de ejecutar las vías colectoras que unen el nudo del Hospital San Juan de Dios con el nudo de SE-40 con una entrada y salida directa que permitan mejorar la circulación y facilitar los desplazamientos de trabajadores, clientes y proveedores. "Necesitamos mejores infraestructuras. No podemos exigir a nuestras empresas que generen empleo y riqueza mientras tienen que enfrentarse a problemas de acceso que dificultan su actividad", ha defendido.

La segunda reivindicación de Fernando Rodríguez Galisteo se centra en el Vivero de Empresas de Bormujos, un proyecto concebido para apoyar a emprendedores, autónomos y pequeñas empresas que permanece sin finalizar. Se trata de una actuación incluida en la estrategia EDUSI del Área Urbana Funcional (AUF) de Bormujos, cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020, y por la Diputación de Sevilla, administración competente en la construcción del edificio.

Las obras permanecen paralizadas desde mayo de 2024 y, casi dos años después, el inmueble continúa sin finalizar y en estado de abandono, convirtiéndose, según denuncia Rodríguez Galisteo, en un foco de riesgo para los vecinos de Bormujos.

El representante de Vox ha asegurado que, desde la paralización de los trabajos, se han seguido reclamando soluciones para que el proyecto pueda reactivarse. Sin embargo, "pese al tiempo transcurrido, la situación continúa bloqueada, en perjuicio de los vecinos, del tejido empresarial local y de quienes desean emprender en el municipio".

"Estamos hablando de una infraestructura pública financiada con fondos europeos y destinada a generar oportunidades para nuestros emprendedores y autónomos. No podemos permitir que una inversión de estas características permanezca paralizada y que un edificio público acabe abandonado sin prestar el servicio para el que fue concebido", ha señalado.

Por ello, Rodríguez Galisteo ha exigido a la Diputación de Sevilla una solución inmediata, que resuelva las incidencias pendientes y permita retomar y finalizar las obras. "Exijo a la Diputación de Sevilla que dé una solución inmediata por el bien de nuestros emprendedores y autónomos. Y no pararé hasta verlo levantado", ha afirmado.

Fernando Rodríguez Galisteo, acompañado por la portavoz de Vox Bormujos y delegada de Urbanismo en el consistorio municipal, Isabel Madera, ha concluido defendiendo un modelo de gestión pública orientado a facilitar la actividad económica, eliminar trabas y crear condiciones favorables para quienes invierten, emprenden y generan empleo.

"Vamos a seguir defendiendo menos burocracia, administraciones que funcionen y las mejores condiciones para quienes crean empleo y crean futuro en Bormujos".

Desde Vox insisten en que el desarrollo económico de los municipios "necesita administraciones eficaces, infraestructuras adecuadas y menos obstáculos para quienes quieren desarrollar una actividad empresarial".