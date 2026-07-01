Vox reclama una solución urgente a los "recurrentes apagones" en la barriada Elcano de Sevilla

Rodríguez Galisteo, con vecinos de la barriada Elcano - VOX

SEVILLA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Fernando Rodríguez Galisteo, ha reclamado este jueves "una solución inmediata" a los "recurrentes cortes de luz" en el entorno de las calles Corbeta, Fragata, Virgen de la Esperanza y Bergantín, de la barriada Elcano".

Rodríguez Galisteo, en contacto con representantes vecinales, ha manifestado que los residentes en esta barriada "están en pie de guerra" por los "reiterados" cortes de suministro eléctrico que afectan "gravemente" la vida cotidiana "y, lo que es peor, pone en riesgo a personas vulnerables tal y como han dado a conocer en una reciente asamblea vecinal", señala la formación en una nota de prensa.

Galisteo ha recordado al respecto que estos cortes de suministro se vienen sucediendo desde el verano pasado "coincidiendo con las olas de calor" y el consiguiente incremento del consumo, "y se están volviendo a reproducir para desesperación de los residentes".

En este sentido, se están presentando numerosas reclamaciones individuales y colectivas, pero hasta el momento la empresa distribuidora no ha solucionado el problema. Para el portavoz adjunto de Vox, "parece evidente que le reiteración durante dos veranos consecutivos pone de relieve un posible problema estructural. Por eso, desde Vox, de la mano de los vecinos, reclamamos una investigación que determine las causas exactas de los cortes de suministro, se informe por escrito del origen de los mismos, se establezcan actuaciones inmediatas y que todo este proceso esté supervisado por la Junta".

Rodríguez Galisteo ha abundado en que, "la opinión mayoritaria entre los vecinos es que el transformador que da servicio a esta parte de la barriada Elcano es insuficiente. El calor no espera y los vecinos no tienen por qué soportar una situación tercermundista que se prolonga en el tiempo, por eso urge una solución a un problema que está tensionando la barriada".