Vox reprocha al Gobierno que siga "sin tomar medidas" con Sevilla "en el candelero mediático" por el narcotráfico

SEVILLA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada y miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Vox, Reyes Romero, ha defendido este viernes que "tanto Sevilla capital como el Bajo Guadalquivir están especialmente en el candelero mediático por la criminalidad relacionada con el tráfico de drogas, mientras que el Gobierno sigue sin tomar medidas".

Romero ha advertido en una nota de Vox Sevilla que "la inseguridad afecta a toda la provincia de Sevilla", antes de remitirse a situaciones que se viven en barrios de Sevilla capital, como son los cortes de luz.

"En barrios como las Tres Mil Viviendas o Torreblanca raro es el día en que no hay apagones por culpa de los enganches ilegales. Este tipo de apagones también lo sufren pueblos de la provincia, como Osuna", ha expresado la diputada.

Romero también ha aludido a "las frecuentes noticias de peleas y hasta tiroteos", de la que ha aportado como ejemplo el último episodio vivido en este sentido, el fallecido en Las Cabezas de San Juan tras un tiroteo a raíz de una disputa entre dos familias, al tiempo que ha sostenido que "esta localidad del Bajo Guadalquivir está en el candelero mediático por la delincuencia y la violencia causada por los narcos".

"Desde Vox llevamos mucho tiempo alertando sobre la problemática de las narcolanchas, que afecta a nuestros pueblos ribereños y que ha llegado hasta la Cartuja", ha asegurado la diputada sevillana.

Ha lamentado que "el Gobierno sigue sin tomar medidas y los ciudadanos de a pie pagan las consecuencias de esta dejadez que siempre acaba beneficiando a los criminales. El partido de Koldo, Ábalos, Cerdán y un largo etcétera tiene abandonados a los españoles".

Reyes Romero ha asegurado que "en Vox siempre vamos a defender la seguridad como uno de los bienes más preciados, relacionados con el orden y la libertad que debe imperar en nuestro país" y ha reclamado "tolerancia cero con los narcos", por lo que ha demandado "medidas efectivas para la seguridad y hay que defender la ley".