Vox Sanlúcar inicia acciones legales contra un edil de UP por decirles "partido nazi" y él les acusa de "circo"

Vox le reclama rectificar sus "graves acusaciones, ofensas e injurias" mientras el edil asegura que no aludía a los votantes

SANLÚCAR LA MAYOR (SEVILLA), 11 May. (EUROPA PRESS) -

Los juzgados de El Puerto de Santa María (Cádiz) tenían señalado para este miércoles un acto de conciliación, derivado de las acciones legales promovidas por los concejales del Grupo de Vox en el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), Félix Macías y Antonio Salado, contra el portavoz de Unidas Podemos por Sanlúcar, Vicente Terenti, ante unas declaraciones públicas en las que el mismo alude expresamente al "partido nazi de Sanlúcar, el partido Vox"; un acto al que Terenti no ha asistido para no "contribuir al circo" de Vox, partido al que acusa de acosarle supuestamente por difundir "bulos" acerca de él, asegurando que no ha aludido a sus votantes o simpatizantes.

Los ediles de Vox explican que estas acciones judiciales promovidas contra Terenti derivan de "las graves acusaciones, ofensas e injurias vertidas por el podemita" contra ellos y "contra los votantes" de Vox, mientras él asegura que "en ningún momento" ha aludido a los votantes de Vox.

Según recuerda Macías, Terenti "llamó a Vox partido nazi de Sanlúcar, asegurando que entre sus filas se encontraban nazis y también que Vox se financia con dinero manchado de sangre", en unas declaraciones en las que avisaba de que Vox estaría "gobernando en la sombra", apostando por medidas como "esconder los derechos de las mujeres, que se deje de celebrar el Día del Orgullo o el regreso del maltrato animal".

"A la cobarde criminalización y el señalamiento público de Vox y sus votantes que hizo Terenti, se une su cobardía, pues no ha comparecido ante el juez para el acto de conciliación interpuesto contra él, para ratificar o retractarse de tales barbaridades", ha dicho Macías, mientras Terenti ha defendido que no ha acudido al acto para no fomentar el "circo" promovido por Vox, insistiendo en que no ha aludido a los votantes de dicho partido y que ante las "mentiras" de la formación sobre él, prepara una demanda contra dicho partido.

Unidas Podemos, en paralelo, señala publicaciones en las redes sociales en las que un perfil con el nombre de Félix Macías acusa a Terenti de ser un "auténtico sinvergüenza", mientras un perfil con el nombre del número nueve de la lista electoral de Vox en Sanlúcar le define del mismo modo y le tacha de "parásito", entre otras descalificaciones vertidas en las redes contra Terenti por diferentes personas. El edil de Unidas Podemos aclara así que en sus declaraciones quería referirse a Vox "a nivel nacional, no a las personas de Sanlúcar".

Vox indica finalmente que esta causa judicial ha sido llevada por la vicesecretaria jurídica provincial de Vox en Cádiz, Leocadía Benavente, dado que los servicios jurídicos de la formación "se han visto obligados a interponer este acto de conciliación en los juzgados de El Puerto de Santa María, por ser la localidad donde Terenti señaló estar empadronado, a pesar de que es concejal en Sanlúcar la Mayor".