Vox Sevilla advierte que la pérdida de confianza en el Gobierno municipal "pone en riesgo" la estabilidad de la ciudad

El portavoz del grupo municipal de Vox en el Consistorio de Sevilla, Gonzalo García de Polavieja (c), junto al consejal de la formación, Fernando Rodríguez (i)y el presidente de VOX Sevilla, Javier Navarro (d) - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Gonzalo García de Polavieja, ha asegurado que la pérdida de confianza en el Gobierno municipal, a raíz de la aprobación de la licencia para una futura mezquita en el Polígono Sur, puede tener "consecuencias políticas" en la estabilidad de la ciudad.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, la aprobación urbanística de este proyecto "supone lo que puede suponer cualquier relación contractual o política", ya que "en cualquier ámbito de la vida, la pérdida de confianza supone la pérdida de oportunidades".

De esta forma, el portavoz de Vox ha señalado que "Sevilla necesita un Gobierno estable" y que el Partido Popular "no tiene mayoría", por lo que ha expresado que, "en términos prácticos", esta situación puede conllevar "el riesgo de que la ciudad quede paralizada otra vez".

Sin embargo, ha reconocido que esta pérdida de confianza "no debería poner en riesgo los acuerdos ya alcanzados" y ha diferenciado entre las "cuestiones que ya han sido ejecutadas, las que están actualmente en marcha y aquellas que continúan pendientes de cumplimiento".

En este sentido, García de Polavieja ha explicado que "hay cuestiones que están en marcha, otras que se han ejecutado ya y otras que, a diferencia de lo que el portavoz del PP y el alcalde han manifestado en varias ocasiones, que han cumplido "a rajatabla" el acuerdo presupuestario alcanzado entre ambas formaciones. "Hay cuestiones que todavía están sin ejecutar", ha añadido.

Así, la formación ha tildado de "prioritario" que continúen desarrollándose los compromisos adquiridos en materias como las políticas de maternidad, la lucha contra la "okupación", el Distrito Portuario, la Ronda Urbana Norte y las inversiones en los polígonos industriales. "A nosotros nos gustaría, por el bien de los sevillanos, que todo eso siga surgiendo efecto y que se ejecuten aquellas obras, actuaciones y políticas que ya están acordadas y firmadas", ha subrayado su portavoz.

Por ello, ha sostenido que la formación seguirá defendiendo el cumplimiento de los acuerdos alcanzados y que no será Vox quien "impida que las medidas comprometidas salgan adelante". "Por nuestra parte no va a ser, pero desconozco lo que opina el alcalde al respecto", ha concluido.