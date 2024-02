Vox Sevilla avisa a Sanz que una prórroga presupuestaria "sólo se puede entender como un fracaso del PP"

SEVILLA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha manifestado este jueves que la posible prórroga de los presupuestos municipales del anterior Gobierno local del PSOE aludida por el alcalde, el popular José Luis Sanz, que no descarta una abstención del PSOE o Vox ante las nuevas cuentas; "sólo se puede entender como un fracaso del PP y del propio alcalde, que se ha mostrado incapaz de dar estabilidad a su gobierno".

Peláez se ha manifestado así tras estas recientes declaraciones de Sanz en las que se ha referido a una hipotética abstención de Vox o del PSOE en el pleno sobre presupuestos que pretende convocar. "La única realidad a día de hoy es que el alcalde no ha conseguido dar estabilidad a su gobierno y que, como consecuencia directa, el Ayuntamiento no cuenta actualmente con un presupuesto para 2024"." Se trata, por tanto, de una responsabilidad directa del alcalde, no de los grupos de la oposición", ha precisado.

Vox, según asegura, lleva "siete meses con la mano tendida y esperando y ahora le llegan las prisas a Sanz", al que ha acusado de "intentar pactar a la desesperada con los comunistas y con los socialistas sin la más mínima consideración por Vox y sin respeto alguno" a sus votantes.

"Gobernar a golpe de modificación presupuestaria sólo pone de relieve la debilidad extrema del gobierno y que el PP carece de un modelo de ciudad. En cualquier caso, seguimos pensado que conseguirá el apoyo del PSOE que siempre sale al rescate de Sanz, como pueden comprobar todos los sevillanos. A día de hoy, las ordenanzas fiscales son las del PSOE, las modificaciones presupuestarias se las apoya el PSOE, los altos cargos en las empresas municipales son del PSOE, por lo que cabe concluir que el presupuesto se lo apoyará el PSOE. Los sevillanos pidieron cambio, pero el PP ha preferido que los socialistas sigan gobernando en la sombra", ha enfatizado.