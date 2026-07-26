Vox Sevilla critica la "salida de tono" del delegado de Urbanismo con la mezquita: "Es impropio optar por el insulto"

El portavoz del grupo municipal de Vox, Gonzalo García de Polavieja, informa acerca de la licencia para el proyecto de mezquita, en una rueda de prensa este pasado 24 de julio - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vox ha criticado este domingo, 26 de julio, la "salida de tono" del delegado municipal de Urbanismo, Juan de la Rosa, en el tema de la mezquita, después de que el Ayuntamiento no vaya a poner reparo a la concesión de la licencia del proyecto para un centro cultural islámico en el Polígono Sur a tenor de los informes técnicos solicitados a la Gerencia: "En lugar de responder al fondo del asunto, opta por el insulto. Los sevillanos merecen explicaciones".

"Si la única respuesta del delegado es calificar de 'paja mental' una propuesta de Vox en defensa de los vecinos de ese barrio, está reconociendo que no tiene argumentos para defender su posición: la descalificación nunca debe sustituir al debate", ha afirmado el portavoz municipal, Gonzalo García de Polavieja, en un audio remitido a los medios.

Para esta formación política, es "impropio" de un responsable de Urbanismo "responder con descalificaciones" en lugar de explicar "las muchas dudas y lagunas" de un proyecto que "se han preocupado sospechosamente en ocultar a todos los sevillanos".

"En Vox no vamos a permitir que De la Rosa nos falte al respeto, ha añadido su portavoz, y frente a esa actitud, impropia absolutamente de un dirigente, frente a sus nervios, seguiremos exigiendo rigor, transparencia y el cumplimiento de la ley", ha concluido.

Por su parte, el Gobierno municipal defendía el pasado viernes la legalidad de la concesión de dicha licencia de obras y su concejal de Urbanismo, Juan de la Rosa, afeaba a Vox que "bajo ningún concepto" iban a poner encima de la mesa "intereses ideológicos o partidistas, ante una licencia perfectamente reglada".

La concesión de la licencia se paralizó el pasado 10 de julio, tras una petición de Vox a la Comisión Ejecutiva de Urbanismo porque dudaba de la "incompatibilidad de los usos" y porque planteaba una "participación ciudadana". Ahora, tras los informes recabados por el Gobierno local, el asunto se llevará a la reunión de este martes, 28 de julio, donde está previsto que se apruebe la misma.

De la Rosa afirmaba, en una atención a medios, que apoyaron el primer recurso de Vox, pese a que eran "tres folios con pocas explicaciones" por "lealtad institucional". "El uso solicitado es perfectamente compatible con la calificación de la parcela", aseguraba al respecto, por lo que negar la licencia de cualquier proyecto privado en suelo privado, sería "una ilegalidad", al tiempo que anunciaba que "volverán a facilitarles los dos informes al hilo de esa consulta, tanto jurídico del Servicio de Licencia e Inspección Urbanística, como de la licencia de obras".