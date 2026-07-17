VOX Sevilla exige una actuación inmediata para erradicar la prostitución callejera en la calle Piel de Toro

El portavoz adjunto del Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Sevilla, Fernando Rodríguez Galisteo, en una visita a la calle Piel de Toro - VOX SEVILLA

SEVILLA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Sevilla, Fernando Rodríguez Galisteo, ha reclamado al Gobierno municipal una intervención "urgente y eficaz" para poner fin a la prostitución callejera que según la formación se desarrolla en la calle Piel de Toro y su entorno, una situación que, a su juicio, "afecta gravemente a la convivencia vecinal, deteriora la imagen de la ciudad y genera una creciente sensación de inseguridad".

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, Rodríguez Galisteo ha señalado que los vecinos llevan "demasiado tiempo denunciando una realidad que no puede seguir siendo ignorada por el Ayuntamiento", a la vez que ha afeado la "dejación de funciones" por parte del ejecutivo local.

En este sentido, el portavoz adjunto ha defendido que los sevillanos "tienen derecho a vivir en barrios seguros y a disfrutar del espacio público sin sufrir las consecuencias de actividades que alteran la convivencia", así como ha reclamado un "refuerzo permanente" de la presencia policial, una mayor coordinación entre la Policía Local y la Policía Nacional y la "aplicación rigurosa" de las ordenanzas municipales para recuperar "la normalidad en la zona".

Asimismo, Rodríguez Galisteo ha subrayado la necesidad de "actuar con firmeza" contra las redes que puedan estar detrás de la explotación sexual y de reforzar los recursos destinados a identificar y asistir a las mujeres que sean víctimas de trata o se encuentren en situación de especial vulnerabilidad.

Por ello, el Grupo Municipal VOX ha anunciado que solicitará al Gobierno local un plan específico de actuación para la calle Piel de Toro y su entorno, con medidas concretas, un calendario de ejecución y mecanismos de seguimiento que permitan evaluar los resultados y devolver la tranquilidad a los vecinos.