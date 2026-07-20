Vox Sevilla exige al Comisionado del Polígono Sur rechazar el intento de convertir la mezquita en una "falsa solución"

Vox exige al Comisionado del Polígono Sur rechazar el intento de convertir la mezquita en una "falsa solución" para las Tres Mil Viviendas - VOX

SEVILLA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Gonzalo García de Polavieja, ha reclamado este lunes, 20 de julio, al Comisionado para el Polígono Sur que centre todos sus esfuerzos en "resolver los gravísimos problemas de seguridad, desempleo, fracaso escolar, narcotráfico y exclusión social que padecen los vecinos", en lugar de "amparar o respaldar proyectos que nada tienen que ver con las necesidades reales del barrio".

En una nota de prensa, la formación destaca que el portavoz municipal se ha reunido con el comisionado Jaime Bretón, en compañía de la diputada nacional Reyes Romero, la parlamentaria andaluza Cristina Peláez, y el coordinador del distrito Hernán Ferrero. La reunión se ha centrado en el proyecto de mezquita previsto en una parcela próxima al Polígono Sur, junto al Parque de Celestino Mutis, cuya licencia se postergó hace unos días al retirarse ese punto del orden del día de la Comisión de Urbanismo.

En este sentido, García de Polavieja ha manifestado que los vecinos del Polígono Sur "no llevan décadas reclamando una mezquita, sino seguridad, oportunidades, limpieza, empleo, vivienda digna y la recuperación de la convivencia".

"El Comisionado debe mantener una absoluta neutralidad institucional y velar exclusivamente por el interés general de los residentes del Polígono Sur, evitando convertirse en un instrumento para impulsar proyectos que generan una profunda división social y que carecen del consenso vecinal necesario", ha añadido al respecto.

García de Polavieja ha recordado que "el Ayuntamiento ha decidido solicitar nuevos informes técnicos y jurídicos sobre la tramitación del proyecto, una decisión que demuestra que existen cuestiones que deben ser analizadas con el máximo rigor y transparencia antes de adoptar cualquier resolución definitiva".

De este modo, "cualquier actuación urbanística de esta naturaleza debe contar con todas las garantías legales, con absoluta transparencia sobre su financiación y, especialmente, con la participación efectiva de los vecinos del barrio". "No aceptamos que se intente presentar este proyecto como una herramienta de transformación social. La transformación del Polígono Sur llegará cuando las administraciones sean capaces de garantizar la seguridad, acabar con el narcotráfico, mejorar la educación y generar empleo estable para sus vecinos", ha abundado el portavoz de Vox

Por último, García de Polavieja ha apostillado que "las administraciones públicas llevan demasiado tiempo fallando al Polígono Sur y que resulta incomprensible que se pretenda abrir un debate sobre la construcción de una gran mezquita mientras continúan sin resolverse los problemas estructurales que afectan diariamente a miles de familias".