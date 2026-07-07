Vox Sevilla exige transparencia y paralizar cualquier proyecto de mezquita en Polígono Sur hasta garantizar el consenso

El portavoz de Vox en el solar donde se proyecta el centro cultural islámico, que incluye una mezquita en su interior - VOX

SEVILLA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla ha mostrado su rechazo a la propuesta urbanística que plantea la construcción de una mezquita en el Polígono Sur, y ha exigido al Ayuntamiento que "explique con total transparencia" el alcance del proyecto, su tramitación administrativa, su financiación y los criterios que han llevado a impulsar esta iniciativa.

Para el portavoz municipal de esta formación, Gonzalo García de Polavieja, "no sabemos si el gobierno del PP se ha rendido al hecho de que se instale con normalidad en Sevilla una cultura que denigra a la mujer. Ayer mismo les vimos rindiendo homenaje al converso Blas Infante", señala en una nota de prensa.

"En Vox exigimos transparencia y la garantía de contar con el consenso vecinal", ha añadido. "El Polígono Sur continúa siendo uno de los barrios con mayores necesidades sociales, económicas y de seguridad de España, y es de sentido común poner sobre la mesa que las prioridades de las administraciones deben centrarse en mejorar los servicios públicos, reforzar la presencia policial, impulsar la creación de empleo, rehabilitar viviendas y dotar al barrio de nuevos equipamientos destinados al conjunto de los vecinos".

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento ha indicado que "cualquier actuación urbanística de estas características debe someterse a la máxima publicidad y participación ciudadana, garantizando que los residentes conozcan todos los detalles del proyecto y puedan expresar su opinión antes de que se adopte cualquier decisión definitiva, por lo que urge la convocatoria de un pleno extraordinario de la Junta Municipal del Distrito Sur".

Asimismo, García de Polavieja ha afirmado que desde Vox defenderán cuantas iniciativas sean necesarias para solicitar toda la documentación relativa a este expediente, conocer el origen de su financiación y "asegurar que se cumple estrictamente la legalidad urbanística vigente".

"Las administraciones deben priorizar las inversiones dirigidas a resolver los problemas reales de los sevillanos y destinar los recursos públicos a actuaciones que contribuyan a mejorar la convivencia, la seguridad y la calidad de vida de los vecinos del Polígono Sur", ha abundado al respecto, al tiempo que ha subrayado que continuarán ejerciendo una labor de control y fiscalización para garantizar "la máxima transparencia en todas las decisiones urbanísticas que afecten a la ciudad".