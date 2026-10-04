Vox Sevilla insiste en la "remigración" y pide "no seguir mirando hacia otro lado ante el incremento de la inseguridad"

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Gonzalo García de Polavieja. - VOX SEVILLA

SEVILLA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Gonzalo García de Polavieja, ha defendido este domingo la "remigración" como una propuesta política que, según VOX, debe debatirse "dentro del marco de la Constitución, el Derecho de la Unión Europea, los tratados internacionales y la legislación española aplicable". García de Polavieja ha señalado que "Sevilla necesita una política de seguridad basada en la prevención, la presencia policial, la coordinación entre Administraciones y la aplicación efectiva de las resoluciones judiciales".

Asimismo, ha defendido en una nota de prensa una política migratoria que, a juicio de Vox, combine el control de las fronteras, la lucha contra la inmigración irregular, el respeto a las normas y la protección de los vecinos. "Sevilla no puede seguir mirando hacia otro lado sin preguntarse los motivos del preocupante incremento de la inseguridad".

El portavoz de Vox ha reclamado más medios para la Policía Local y una "respuesta firme" frente a quienes cometan delitos, subrayando que las consecuencias jurídicas deben aplicarse conforme a la ley y que ninguna persona puede situarse por encima del ordenamiento jurídico. "Desde Vox lo decimos claro: más policía, más medios, penas que se cumplan y remigración. Quien ataca a los vecinos debe saber que delinquir tiene consecuencias".

García de Polavieja ha defendido que la seguridad debe ser "una prioridad" de las administraciones públicas y ha reclamado al Ayuntamiento de Sevilla que refuerce la Policía Local, mejore la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y actúe sobre los factores que afectan a la convivencia en los barrios. Vox Sevilla sostiene que "una política de seguridad eficaz debe combinar más presencia policial, recursos suficientes, prevención, cumplimiento de las resoluciones judiciales y una política migratoria ordenada y exigente".