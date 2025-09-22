Vox Sevilla lamenta los "graves problemas de circulación" a causa de "la reducción de un carril" por el Tranvibús

Archivo - La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, atiende a los medios en una foto de archivo. - VOX - Archivo

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha lamentado este lunes "los graves problemas" de circulación que "se vienen registrando en algunas de las principales arterias de la ciudad, como la avenida de las Ciencias o la avenida de Kansas City" como consecuencia de la reducción de un carril cuyo uso, en adelante, será exclusivo del Tranvibús.

Según una nota de prensa remitida por el partido, desde la formación advierten "por activa y por pasiva, en las comisiones de fiscalización y en los plenos municipales, de los problemas que generaría este nuevo servicio de transporte público y el tiempo nos ha dado la razón", al tiempo que han añadido que "la chapuza del tranvibús ha supuesto una inversión millonaria para un transporte que nadie ha pedido, utilizada por el anterior gobierno socialista para intentar tapar su enorme fracaso en el proyecto del Metro de Sevilla, convertido en una suerte de timo de la estampita".

Peláez ha instado así al Gobierno local a que "se replantee el proyecto del tranvibús de Santa Justa a la Plaza del Duque porque el caos, ya proecupante en Sevilla Este, el Polígono de San Pablo o Santa Justa se extenderá al centro de Sevilla".

Por ello, "desde VOX aconsejamos al gobierno que aparque el proyecto de extender el tranvibús al centro porque lejos de ser una solución se convertirá en un problema, aunque ponga en riesgo la inversión europea, si bien le animamos a trabajar para reconducir esas inversiones a otros proyectos necesarios para la ciudad".

La portavoz municipal de VOX ha cuestionado la actitud del gobierno municipal del PP que "ha asumido un proyecto socialista abocado al fracaso que está repercutiendo de manera muy negativa entre los sevillanos, que no soluciona nada y que genera más problemas de movilidad incluso antes de su puesta en funcionamiento".