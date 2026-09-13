Vox Sevilla lamenta que las viviendas públicas municipales están "fuera del alcance económico" de las familias

SEVILLA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo Vox ha lamentado este domingo que las viviendas públicas promovidas por la empresa municipal Emvisesa "siguen estando fuera del alcance económico de muchas familias sevillanas".

En un comunicado, el conjunto ha destacado que "resulta especialmente significativo en una promoción de viviendas de precio concertado de Emvisesa, cuya oferta se habría dirigido a cientos de personas inscritas en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida", sin que, aseguran, "hasta el momento se haya conseguido adjudicar la totalidad de las viviendas disponibles.Se trata de la promoción Entreolivos-Bellavista, en Pítamo Sur".

Para Vox, estos datos evidencian que "si una vivienda pública en venta no encuentra compradores entre las personas que llevan años inscritas como demandantes de vivienda, el problema no está en la falta de demanda, sino en que el precio no se corresponde con la capacidad económica de las familias".