Vox Sevilla pedirá "más inversión local y ayudas a familias" en los Presupuestos de 2026

SEVILLA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha anunciado este martes que su formación pedirá en la negociación del Presupuesto de 2026 "más inversiones en los motores de la economía local, como los parques empresariales y las ayudas a pequeñas y medianas empresas (pymes), abandonados por el PSOE durante ocho años, así como medidas de apoyo a las familias".

Según una nota emitida por el grupo municipal, en el actual presupuesto no fue posible "acotar" gastos que han descrito como "innecesarios", en referencia a partidas de cooperación al desarrollo, por "tratarse en muchos casos de convenios bianuales". Por ello, esto será un objetivo en las nuevas negociaciones.

Peláez ha subrayado que el presupuesto debería priorizar las ayudas a los parques empresariales, las pymes, el refuerzo de los servicios públicos y las familias. En este sentido, ha advertido de que el apoyo de Vox al presupuesto estará condicionado a la ampliación de la dotación del denominado cheque-bebé, que en las cuentas actuales asciende a 100.000 euros según ha indicado, hasta una cifra cercana a los cuatro millones.

En relación a las nuevas Ordenanzas Fiscales para 2026, la portavoz municipal de Vox ha abundado en la "necesidad" de "profundizar en rebajar los impuestos y tasas municipales". Al respecto, ha subrayado que "los sevillanos pagan demasiados impuestos y se debe rebajar lo máximo posible para paliar la voracidad fiscal del Estado".