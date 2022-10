Vox Sevilla pide ayudas para trabajadores de la Cartuja que "se vean afectados" por la Zona de Bajas Emisiones

SEVILLA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha reclamado este domingo al Consistorio que estudie un paquete de ayudas para los trabajadores de la Cartuja que "se vean afectados" por la aplicación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

Peláez, tras una visita a la zona, donde ha podido entrevistarse con empleados de varias compañías instaladas en la Cartuja, ha afirmado que "la preocupación reinante entre los trabajadores porque muchos de ellos viven alejados, en barrios residenciales y en otros municipios de la corona metropolitana, y la práctica totalidad de ellos no disponen de vehículos adaptados a la normativa", según ha trasladado la formación en un comunicado.

"Podría parecer que las empresas asentadas en el recinto que se va a acotar están compuestas por altos ejecutivos, pero una mayoría aplastante son trabajadores cuyos salarios o condiciones laborales no les permite la adquisición de un vehículo eléctrico, híbrido o de última generación. El transporte público tampoco es una alternativa real, por lo que, en cuanto se aplique la Zona de Bajas Emisiones tendrán prohibido circular por la Cartuja y no podemos olvidar que el 67% de estos trabajadores acuden cada día en vehículo particular", ha afirmado.

La portavoz municipal de Vox ha reclamado que "desde el Gobierno municipal se estudien cuantas medidas sean necesarias para ayudar a estos trabajadores, porque la única iniciativa conocida hasta la fecha es el proyecto "eCitySevilla" que solo contempla el impulso de coches eléctricos, un plan de acceso prioritario para coches limpios y la instalación de hasta 200 puntos de recarga". "El proyecto será muy sostenible, muy moderno y ambicioso, pero absolutamente alejado de la realidad", ha asegurado.

Cristina Peláez ha advertido que, con la medida que pretende impulsar Muñoz "se producirá el efecto contrario al que supuestamente se desea, porque la Cartuja es, con toda seguridad, donde menores índices de contaminación se registran en la ciudad, y, al obligar a muchos sevillanos a dar grandes rodeos, se contaminará mucho más y se producirán atascos de tráfico donde ahora no existen".