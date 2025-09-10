Vox Sevilla pide que el cuartel de la Guardia Civil de Sanlúcar la Mayor sea declarado como puesto principal

Vox pide que el cuartel de la Guardia Civil de Sanlúcar la Mayor sea declarado como puesto principal. - VOX SEVILLA.

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox en el Congreso por Sevilla, Reyes Romero, ha pedido este miércoles que el cuartel de la Guardia Civil sea declarado como Puesto Principal dado que, según ha argumentado, supondría un incremento de agentes y servicios "muy necesarios tanto para el pueblo como para toda la comarca".

Según una nota emitida por el partido, el cuerpo de Policía Local contaría con seis nuevas plazas que se sumarían a los 19 agentes actuales.

En este sentido, el concejal de Vox en el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, Félix Macías, ha precisado que en Sanlúcar "hay problemas relacionados con el tráfico de drogas y la inseguridad y hay que ponerse a trabajar".

Por su parte, el también concejal de Vox en el Ayuntamiento y portavoz adjunto, Antonio Salado, ha referido "las limitaciones" de Sanlúcar en cuanto a los accesos y ha añadido que necesita nuevas infraestructuras, especialmente en lo referente a las ampliaciones en la entrada a Sanlúcar, así como en la ordenación del tráfico, que se vuelve caótico.

Por otro lado, Romero ha señalado "la necesidad" de recuperación de edificios históricos de Sanlúcar la Mayor, como el Silo, y ha manifestado la intención de su partido de "luchar" por mejoras en este sentido.