Vox Sevilla pide "reducir la presión fiscal y simplificar trámites" para "no poner obstáculos a quienes crean riqueza"

Planta de producción en Alcalá (Sevilla) - VOX

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno de VOX al Congreso de los Diputados por Sevilla, Reyes Romero, ha subrayado la necesidad de una "industria nacional fuerte", para lo que es preciso "reducir la presión fiscal, simplificar los trámites administrativos y dejar de poner obstáculos a quienes crean riqueza y empleo".

En un comunicado, la formación ha detallado que Romero ha visitado las instalaciones de Cuyar en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y ha subrayado que es "ejemplo de la capacidad que tienen nuestras empresas para innovar, competir y conquistar mercados dentro y fuera de España".

Romero también ha puesto el acento en la importancia de respaldar la producción nacional y el tejido industrial. "Tenemos que apostar por nuestras empresas, por nuestros trabajadores y por el producto español. No podemos hablar de prosperidad mientras se dificulta la actividad de quienes producen aquí y generan oportunidades para miles de familias", ha detallado.