Vox Sevilla reclama "explicaciones" al PSOE por las "mordidas" del Centenario y pide al Ayuntamiento que se persone

Archivo - Vista área de los trabajos de sustitución de los tirantes del Puente del Centenario. - GOBIERNO DE ESPAÑA - Archivo

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz municipal de VOX en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez ha reclamado "explicaciones" este miércoles al PSOE por las "mordidas cobradas" suspuestamente por la obras del Puente del Centenario. Asimismo, ha pedido al Gobierno municipal que se persone en el proceso judicial aparejado al caso.

En una nota remitida por el partido, Peláez ha señalado que "Sevilla vuelve a las portadas de los periódicos y a los telediarios por la corrupción socialista". En esta línea, ha enmarcado la nueva causa a otros casos como "las facturas falsas de Macarena, la corrupción en Mercasevilla, los falsos ERE, las mariscadas y ahora un pelotazo de dos millones de euros con la venta de una parcela del Ayuntamiento y la mordida de dos millones y medio en las obras de este puente del Centenario,que tardó en construirse cuatro años y lleva ocho en obras de rehabilitación".

En esta línea, la portavoz ha vinculado esta causa al "enorme retraso" en las obras del puente. "No sabemos hasta donde llega la mancha y la podredumbre del PSOE. En VOX exigimos explicaciones", ha remarcado Peláez que ha señalado el "silencio" del actual portavoz del PSOE en Sevilla.

En paralelo, Peláez ha asegurado que el Ayuntamiento "debería personarse en la causa" debido a que "no se sabe hasta dónde puede llegar este escándalo".

La formación ya trajo en junio al Pleno del Consistorio el "demoledor" informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que señala un presunto "beneficio económico" para el exministro socialista de Transportes José Luis Ábalos con la obra de sustitución de los tirantes del puente del Centenario y la ampliación del viaducto, contratadas en 2021 por 86,4 millones de euros a la UTE conformada entre Acciona Construcción, Tecade y Freyssinet y cuyo coste actual supera ya los 128 millones de euros, arrastrando un notable retraso.