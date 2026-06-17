Vox Sevilla reivindica el comercio tradicional del centro y pide al alcalde "escuchar y defender" al sector

Reunión del portavoz adjunto de Vox se reúne con la asociación de comerciantes Alcentro - VOX

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Gonzalo García de Polavieja, ha remarcado este miércoles, 17 de junio, el comercio tradicional del centro de Sevilla al tiempo que ha pedido al alcalde, José Luis Sanz (PP), que "escuche al sector".

García de Polavieja, que ha mantenido un encuentro con los representantes de la Asociación de Comerciantes del Centro Alcentro, ha manifestado que "no es de recibo que el alcalde y su gobierno no hayan mantenido una sóla reunión con los comerciantes en año y medio, tal y como nos trasladan", señala en un comunicado.

"Hay mucho que hacer para sostener uno de los puntales de la economía y del empleo en la ciudad que resiste frente a la adversidad pero que hay que proteger porque dan sentido e identidad al centro y a la propia ciudad", ha añadido el portavoz adjunto de Vox, que entiende que "las soluciones a los problemas por los que atraviesan los comerciantes son prácticamente los mismos que vienen arrastrando en los últimos años y con seguridad no se han producido avances por falta de diálogo".

En opinión de García de Polavieja, "la paulatina desaparición del pequeño comercio familiar y su sustitución por negocios impersonales o sin arraigo está borrando nuestra memoria común, empobreciendo nuestras relaciones y volviendo irreconocible muchos de nuestros barrios".

Ante este panorama, desde Vox reiteran que se debe proteger el comercio local, "aquel que fija población, garantiza la calidad de los productos y vertebra la vida cotidiana de la ciudad". "Hoy, que muchos comerciantes se ven obligados a echar el cierre de sus tiendas, queremos un ayuntamiento que les haga la vida más sencilla, aligere la burocracia, facilite el relevo generacional, compense el alza de los suministros y reduzca los impuestos", ha concluido.