Vox Sevilla votará en contra del proyecto de mezquita e insiste en su retirada del orden del día de Urbanismo

El concejal de Vox Javier Navarro, en una entrevista en Onda Cero Radio - VOX

SEVILLA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla ha informado de que votará en contra del proyecto de centro cultural islámico, con espacio destinado al culto, previsto en el Polígono Sur, durante la sesión plenaria en la que el asunto sea sometido a consideración. Ello, después de que los informes técnicos y jurídicos solicitados a Urbanismo hayan concluido, según fuentes municipales, que "el uso es compatible con la calificación de la parcela" y que "no concurren razones urbanísticas para exigir un procedimiento adicional de participación ciudadana", como había pedido Vox.

El concejal Javier Navarro explica en una nota de prensa que su decisión "se fundamenta en las conclusiones de un informe jurídico encargado por la formación, así como en su valoración sobre la tramitación administrativa del expediente".

Vox señala, igualmente, que el expediente de la Comisión de Urbanismo del próximo martes "no contiene ningún informe jurídico que resuelva los motivos argumentados por este grupo municipal que propiciaron la retirada del punto del orden del día de la pasada comisión". En este sentido, "hasta la fecha, no ha tenido acceso al informe jurídico elaborado por el Gobierno municipal al que se hace referencia en la documentación del expediente".

El grupo indica que ha solicitado poder consultar dicho documento con el fin de conocer su contenido y ejercer las funciones de control y fiscalización que corresponde a la oposición. Asimismo, desde la formación manifiestan que "con la documentación que consta, a día de hoy, en el expediente de licencia urbanística, no se puede otorgar la licencia y, por tanto, el punto del orden del día debe ser retirado del orden del día de la próxima Comisión de Urbanismo".

El grupo municipal informa, además, de que continuará realizando el seguimiento de la tramitación del expediente a través de los mecanismos previstos en el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento y de la normativa aplicable sobre acceso a la información por parte de los miembros de la Corporación.

Navarro ha insistido en que "las administraciones deben priorizar la defensa de la identidad cultural, el patrimonio histórico y las necesidades reales de los vecinos antes que impulsar iniciativas" que, a juicio de Vox, "favorecen el avance del islamismo en Europa".

"Defendemos la libertad religiosa dentro del marco de la ley, pero creemos que esa libertad no obliga a las instituciones a promover o facilitar este tipo de proyectos. Sevilla posee una historia y unas raíces profundamente vinculadas a la tradición cristiana y occidental, y entendemos que deben ser protegidas", ha añadido el concejal al respecto.

Desde Vox recalcan su puesta por políticas que fomenten la integración, "el respeto a nuestras costumbres y el cumplimiento de nuestras normas, siempre anteponiendo el interés general de los sevillanos".

No obstante, según han informado desde el Consistorio, la licencia de obra volverá a incluirse en el orden del día de la citada Comisión de Urbanismo del próximo martes. "Estamos ante un promotor privado, que actúa sobre suelo privado y que cumple la normativa urbanística vigente". Así las cosas, "negarle una licencia en estas condiciones, sería directamente incumplir la legalidad y se debe garantizar la seguridad jurídica", añaden las mismas fuentes.