Archivo - El portavoz del G.P Vox, Javier Cortes, atiende a los medios de comunicación tras la reunión del día de hoy con la presidenta del Parlamento de Andalucia, Ana Mestre. A 3 de septiembre de 2026. (Foto de archivo). - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

DOS HERMANAS (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

El portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Javier Cortés, se ha desplazado este jueves a Dos Hermanas (Sevilla) para mostrar su rechazo a la apertura de una mezquita en el municipio, en el marco de su posicionamiento en contra de la "islamización" de barrios andaluces.

Cortés ha estado acompañado del candidato número dos de Vox al Congreso por Sevilla en las elecciones generales del 29 de noviembre, Fernando Rodríguez Galisteo; el candidato al Senado Luis Valseca, y los concejales de Vox en Dos Hermanas José Antonio Alcócer y Adrián Trashorras, según han informado desde el partido en una nota.

El portavoz parlamentario ha subrayado la "completa oposición" de Vox a "la islamización de los barrios que se está produciendo en gran parte de Andalucía", y tras señalar que "la construcción de una mezquita supone la pérdida de identidad de un barrio", ha advertido de que terminarán apareciendo "cárceles de tela, matrimonios forzados y mutilación genital femenina".

"Donde no se respetan los derechos de la mujer, donde se perderá la seguridad, aparecerán delitos por parte de inmigrantes que vienen a imponer una vida incompatible con nuestra sociedad y donde veremos violaciones en manada, robos y trapicheo de droga", ha avisado Javier Cortés.

El parlamentario de Vox ha trasladado también el rechazo de su formación al "reemplazo poblacional de los vecinos de Dos Hermanas", que se producirá cuando "aquellos padres que tengan la posibilidad de mudarse, se vayan", según ha augurado antes de apostillar que "los más humildes serán los perjudicados, porque tendrán que convivir con aquellas personas que alrededor de esta mezquita vayan ocupando los espacios que hayan sido abandonados".

El portavoz de Vox ha indicado que se trata de un problema "legal, de identidad y político", y al respecto ha señalado que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Dos Hermanas "impide que se construya una mezquita porque supone que su uso sería religioso". "Vamos a poner todas las trabas administrativas legales posibles para que no se lleve a cabo", ha sentenciado Javier Cortés antes de concluir reivindicando "la identidad de la nación, la prioridad nacional, la remigración y la desregulación".