Vox valora el acuerdo en el Ayuntamiento de Sevilla para limitar los pisos turísticos por debajo del 10 por ciento

Archivo - Candados de los apartamentos turísticos en el centro de Sevilla. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha comenzado a tramitar la propuesta planteada por Vox para endurecer las restricciones a las viviendas de uso turístico (VUT) en la ciudad, una iniciativa que reducirá el porcentaje máximo permitido actualmente en cada barrio y ampliar así las zonas en las que no puedan concederse nuevas autorizaciones.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, la propuesta, impulsada por el portavoz del Grupo Municipal Vox, Gonzalo García de Polavieja, y que se encuentra actualmente en fase de análisis por parte de los técnicos municipales, rebajará el límite del 10 por ciento del parque residencial establecido en la normativa municipal, con el objetivo de "adaptar las restricciones a la realidad de los distintos barrios y evitar que la presión de las viviendas turísticas siga extendiéndose por la ciudad".

Asimismo, han considerado necesario avanzar en "una regulación más restrictiva" que permita proteger el parque residencial y "garantizar que los sevillanos puedan seguir viviendo en sus barrios".

En este sentido, García de Polavieja ha afirmado que Sevilla "necesitaba medidas concretas". "No podemos conformarnos con una regulación que mantiene unos límites que se han demostrado insuficientes para frenar la presión de las viviendas turísticas sobre el mercado residencial", ha añadido.

"Nuestra propuesta busca que las restricciones sean más exigentes y que cada vez más barrios puedan quedar protegidos frente a la expansión de este fenómeno, ha abundado.

RECUPERAR EL EQUILIBRIO ENTRE TURISMO Y VIVIENDA

Además, el portavoz de Vox ha asegurado que el objetivo es "recuperar el equilibrio entre la actividad turística y el derecho de los sevillanos a acceder a una vivienda y desarrollar su proyecto de vida en los barrios donde han vivido siempre". "El turismo es importante para Sevilla, pero su crecimiento no puede hacerse a costa de expulsar a los vecinos ni de dificultar todavía más el acceso a la vivienda", ha defendido.

La normativa municipal vigente, aprobada definitivamente en octubre de 2024, establece un máximo del 10 por ciento de viviendas de uso turístico sobre el total de viviendas familiares de cada barrio y su aplicación ha permitido identificar zonas saturadas en el Casco Antiguo y Triana, donde no pueden tramitarse nuevas autorizaciones.

De esta manera, según datos municipales, desde la entrada en vigor de esta regulación, el Ayuntamiento ha denegado 353 de las 791 solicitudes recibidas para registrar nuevas viviendas turísticas, mientras que la Junta de Andalucía ha cancelado otras 402 inscripciones por incumplimientos de la normativa autonómica.

Para García de Polavieja, estos datos "evidencian la necesidad de seguir avanzando en el control de las viviendas turísticas y de revisar los criterios actuales para que la protección del parque residencial llegue a más zonas de Sevilla".