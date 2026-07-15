Vuelta a la casilla de salida: El PP llevará al Pleno de Sevilla los túneles de la SE-40 para salvar el Guadalquivir

Archivo - Imagen de archivo de la tuneladora de la SE-40 - ARCHIVO

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP llevará al próximo Pleno en el Ayuntamiento de Sevilla una moción para instar al Gobierno de España a "retomar de manera urgente" las obras de la SE-40, "garantizando su finalización en el menor plazo posible", así como la ejecución prioritaria del tramo de cruce del río Guadalquivir mediante la construcción de los túneles proyectados "como solución técnica más adecuada" en detrimento del puente.

En la propuesta se insta también al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a que realice la consignación presupuestaria suficiente en los próximos Presupuestos Generales del Estado para asegurar la continuidad de las obras, tal como se recoge en el documento, consultado por Europa Press.

En este sentido, en noviembre del pasado año, el Ministerio de Transportes publicaba el Boletín Oficial del Estado (BOE) la aprobación definitiva del proyecto de trazado de la autovía SE-40 en el tramo entre Dos Hermanas, Palomares y Coria del Río (Sevilla), que incluía el citado puente.

El proyecto recogía un estudio de tráfico para la glorieta sur de acceso a Coria del Río y la redacción de un estudio acústico que determine las zonas a proteger. De esta forma, se cerraría el arco sur de la SE-40, comunicando importantes ejes viarios como las autovías A-4, A-92, A-376, A-8058 y A-49.

La actuación del Ministerio contemplaba la construcción de un viaducto sobre el Guadalquivir, de aproximadamente 3,5 km de longitud. El tramo atirantado, de 726 m de longitud, tiene un vano central de 366 metros de luz y las pilas fuera del cauce, y para realizar el cálculo que permita el paso de los barcos, se ha licitado un contrato por 4,5 millones de euros (IVA incluido), a través de Ineco.

En su moción, el Partido Popular esgrime que el sistema de túneles proyectado desde 2009 supuso una inversión de más de 80 millones de euros "a fecha de 2022" y que el Ministerio argumentó su elevado coste, "tasado en alrededor 2.100 millones y la complejidad técnica para su construcción en función de los estudios geotécnicos e hidráulicos realizados a posteriori sobre el terreno".

Además, añade el documento, el cambio de planteamiento "generó polémica desde el primer momento, porque contó con el rechazo de la Autoridad Portuaria, que considera que el puente reducirá al tránsito de buques y mercancías, así como diversos sectores ecologistas que mantienen que la contaminación que generará el puente tendrá un impacto negativo en el entorno del preparque de Doñana".

Recuerdan los 'populares' que la construcción de la autovía de circunvalación SE-40 se inició en mayo de 2007, si bien este proyecto permanece incompleto, "siendo especialmente crítico el tramo correspondiente al cruce del río que conecta los municipios de Dos Hermanas y Coria del Río, todavía en fase embrionaria".

El retraso también es otro de los argumentos empleados por el Gobierno local, dado que "será difícil que antes de final de año se licite la ejecución de los vanos laterales. Pero es más preocupante que no se haya hecho público el proyecto del puente, que para enero de 2027 tendría que estar finalizado", sin olvidar de que "faltan por construir 38,4 kilómetros para completar la autovía de circunvalación".

"El diseño del famoso puente, a todas luces, es un proyecto de mayor dificultad que los túneles inicialmente programados, como ha quedado demostrado ante la falta de avances en el diseño de la infraestructura en cuestión", destaca el texto de la moción.

Por último, defiende el equipo de gobierno que Sevilla, como epicentro de un área metropolitana que concentra "una elevada densidad de población, actividad logística, industrial y turística", exige contar con unas infraestructuras "modernas, seguras y plenamente operativas". Sin embargo, en los últimos años "se ha venido constatando un progresivo deterioro en diversas infraestructuras de titularidad estatal".