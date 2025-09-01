Vuelve a aparecer el grafiti a 'SFDK' que fue borrado por el Ayuntamiento en Pino Montano (Sevilla)

Reaparece el grafiti a 'SFDK' que fue borrado por el Ayuntamiento en Pino Montano (Sevilla). - EUROPA PRESS

SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grafiti dedicado al grupo sevillano de rap 'SFDK', eliminado hace un año en el barrio de Pino Montano dentro de la actuación de la 'Brigada Antigrafitis' del Ayuntamiento de Sevilla, ha reaparecido este fin de semana en su emplazamiento original. La noticia fue confirmada en redes sociales por el creador de contenido Juanjyoza, que ya anunció en su día la desaparición del mural.

Por el momento, se desconoce la autoría del mural, aunque, en opinión del joven, el episodio "ha hecho historia", al ser recordado como el momento en el que "se borró el mural, un chaval hizo un vídeo y otros lo volvieron a pintar".

Fuentes municipales han confirmado a Europa Press que el Ayuntamiento desconocía la reaparición del grafiti y que, de momento, no contempla su retirada, ya que la eliminación de estos elementos se realiza a petición vecinal.

En este caso, la primera supresión se llevó a cabo tras las quejas de residentes de la zona y por el deterioro de la obra, que además estaba pintada sobre un mural anterior, según ha indicado el Consistorio.

El Gobierno municipal ha recordado que mantiene contacto con SFDK, que "no ha mostrado malestar alguno, sino absoluta cordialidad", y que se les han ofrecido otros emplazamientos alternativos para la creación de un mural en mejores condiciones.

En este sentido, ha avanzado que se está trabajando en la búsqueda de un lugar donde la obra pueda realizarse con mayor durabilidad, y que está prevista una reunión con el grupo en septiembre para abordar esta cuestión.