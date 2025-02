Las XVIII Jornadas Católicos y Vida Pública analizan en Sevilla los retos y oportunidades de la IA

SEVILLA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El salón de actos de la Fundación Caja Rural del Sur ha celebrado la inauguración de las Jornadas Católicos y Vida Pública de Sevilla que, en su XVIII edición, se centran en el uso ético y responsable de la inteligencia artificial.

Bajo el título 'QUO Vadis. La inteligencia artificial (IA) en tiempos de incertidumbre' y organizadas por la Asociación Católica de Propagandistas, el CEU y la Archidiócesis de Sevilla --en colaboración con la Fundación Caja Rural del Sur--, este foro, inaugurado ayer, recoge el testimonio y la experiencia de expertos que abordan hasta este jueves los riesgos y oportunidades que conlleva esta tecnología implantada ya en nuestra sociedad.

El acto inaugural de las jornadas estuvo a cargo de María Fernanda de Paz Vera, directora de Jornadas Católicos y Vida Pública de la ACdP; José Alberto Parejo Gámir, rector de la Universidad CEU Fernando III; y Enrique Belloso Pérez, delegado diocesano de Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Sevilla. Igualmente, intervino para dar la bienvenida el vicepresidente de CEU Andalucía, Juan Jurado Ballesta, ha explicado el centro universitario.

Parejo subrayó la importancia de meditar sobre los aspectos éticos y morales de la inteligencia artificial, "que ha venido para quedarse" y qué responsabilidad debe asumir la universidad "como centro de saber, de generación y transmisión de conocimiento y, por supuesto, como centro católico" en este escenario.

Por su parte, Enrique Belloso transmitió el saludo del arzobispo de Sevilla (Saiz Meneses) y compartió con los asistentes el documento 'Antiqua et Nova', que la Santa Sede ha hecho público sobre la relación entre inteligencia artificial y la inteligencia humana. "El desarrollo de la tecnología nos debe ayudar a crecer en el bien común, actuemos con confianza y, sobre todo, con responsabilidad", apuntó.

Maria Fernanda de Paz trasladó el agradecimiento y saludo del presidente, Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de Valugera, animando a aprovechar al máximo estas jornadas, "en las que abordamos un tema tan importante como controvertido; cómo la inteligencia artificial nos afecta como sociedad y, sobre todo, cómo debemos gestionar su impacto. Aprendamos las oportunidades de la IA para el bien común y evitemos, en los posible, los riesgos que acarrea su uso poco ético".

Tras la inauguración, continuó la conferencia '¿Qué es la inteligencia?' a cargo del rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, Higinio Marín Pedreño. El ponente invitó a hacer una interesante reflexión sobre la IA en el mundo actual, haciendo hincapié en los problemas de discernimiento que plantea comparándola con la inteligencia humana y también animal, "los potenciales desarrollos de todas ellas son muy distintos, ya que cabe encontrar diferencias en el sujeto", apuntó.

"¿Puede la IA superar a la inteligencia humana o tener sus mismas condiciones? ¿Es imputable o da lugar a sujetos de imputabilidad que no sean la de sus propios creadores?", planteó. En este sentido, reconoció que no era fácil abordar todas las aristas que se desprenden de este tema. "No es lo mismo hacer una cosa con sentido, que comprender el sentido con la que se hace", concluyó.

LA IA EN EL ÁMBITO SANITARIO

En estas jornadas se está invitando a conocer, debatir y realizar propuestas, ayudados por profesionales en el uso de la IA en diferentes ámbitos. En esta primera jornada, especialistas médicos de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios participaron en la mesa redonda 'Humanismo y ética de la IA en salud', compartiendo sus experiencias profesionales sobre qué ha significado y significará la irrupción de la IA en su actividad diaria.

Moderados por José María Galán González-Serna, director del Departamento Ética. Provincia San Juan de Dios España--, participaron los doctores Serafín Moro Muñoz, Ángela C. López Tarrida y Yolanda Torres Domínguez. Así, pusieron de relieve que "la IA tiene una proyección que va a alcanzar a todas las facetas de la salud y la medicina, incluida la relación clínica, que nos preocupa más ya que se constituye como una mediación entre los profesionales y los usuarios del sistema sanitario".

En este sentido, aludieron a los grandes retos que presenta, entre los que destacaron "respetar la libertad del uso de estas tecnologías, sin olvidar sus limitaciones. La legislación europea está tratando de darle una regulación normativa, pero es un camino largo".

Por último, subrayaron que "el ser humano debe mantener su posición en el escenario del mundo, es indudable que existe un miedo real a que estas tecnologías invadan nuestra privacidad y condicione nuestra libertad. La IA va a ir ganando en autonomía, por lo que hay que hacer una llamada a la formación".

IA, JÓVENES Y EDUCACIÓN

Este miércoles ha tenido lugar la jornada con los jóvenes. Especialmente, este año se ha recordado también la figura del joven informático Carlo Acutis, que será canonizado por el Papa Francisco en las próximas semanas. Por la tarde, a las 19,30 horas, se participa en un Adoremus en la Iglesia de Santa Clara, con acompañamiento musical y testimonios.

Las jornadas finalizarán este jueves, abordando el impacto de la inteligencia artificial en la educación, en la que, entre otras cuestiones, los expertos analizarán "la revolución" que ha supuesto esta tecnología en las aulas y en la propia figura de los docentes. Al término, el consiliario de la ACdP en Sevilla, Miguel Ángel Núñez Aguilera, oficiará la Santa Misa de clausura de las jornadas en el Convento Carmelitas Descalzos del Santo Ángel.