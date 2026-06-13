La XXVII Carrera Nocturna, que abre calendario deportivo de verano en Alcalá de Guadaíra, reúne a 700 participantes

Momento de la XXVII edición de la Carrera Nocturna de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

La XXVII edición de la Carrera Nocturna de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha vuelto a convertirse en el punto de partida de la temporada deportiva veraniega de la ciudad, congregando a un total de 705 participantes en una cita ya consolidada en el calendario deportivo local.

Los corredores completaron un circuito urbano de 7.200 metros que recorrió algunas de las principales calles del municipio en una agradable noche marcada por el deporte, la convivencia y la participación ciudadana, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

A lo largo de todo el recorrido, el público se volcó con la prueba, animando de forma constante a los atletas a su paso por el casco urbano y contribuyendo a crear un ambiente festivo que volvió a ser una de las señas de identidad de esta carrera.

La meta, ubicada en los aledaños del estadio Ciudad de Alcalá, acogió el momento más esperado de la jornada, con la llegada de los participantes y el reencuentro entre corredores, familiares y aficionados. Allí se vivió nuevamente el espíritu de convivencia que caracteriza a esta prueba deportiva y que la ha convertido, tras veintisiete ediciones, en una de las citas más esperadas del verano alcalareño.

El podio de la vigésima séptima Carrera Nocturna de Alcalá de Guadaíra ha quedado con Samuel Gámez Arcas como primer clasificado en categoría masculina, seguido por Diego José Cruz Zabala y en tercer lugar Alejandro Zambrano Cuadra.

En cuanto a la categoría femenina la ganadora ha sido Teresa Díaz Ramos, el segundo puesto para Miriam Díaz Ramos y como tercera clasificada Ana Rubio Vázquez.

El delegado de Deportes del Ayuntamiento, Pedro Gracia, se ha mostrado satisfecho con el desarrollo de la prueba y ha agradecido a todo el conjunto de voluntarios, clubes participantes, fuerzas y cuerpos de seguridad que se han desplegado por el circuito urbano "para que un año más, la carrera sea un éxito y para que Alcalá de Guadaíra siga siendo una ciudad para el deporte".

Además, la gran acogida que ha tenido la prueba hace que la delegación de Deportes ya se plantee ampliar el número de corredores para la edición del próximo año.

Por último, ha valorado que la Carrera Nocturna "reafirma así su capacidad para fomentar la práctica deportiva y la participación ciudadana, combinando competición, ocio saludable y convivencia en un evento que cada año reúne a deportistas de diferentes edades y niveles".