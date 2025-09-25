La XXXVII edición de la Carrera Nocturna de Sevilla bate récord de participación con 25.000 dorsales agotados

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El viernes 26 de septiembre a partir de las 22,00 horas se celebra la XXXVII edición de la Carrera Nocturna del Guadalquivir KH7, una edición que ha batido récord con 25.000 dorsales agotados. Un hito que muestra "la gran aceptación de esta prueba"

Según ha asegurado el Consistorio en una nota de prensa, con estos datos, la de Sevilla se ha convertido en la Carrera Nocturna "más numerosa de Europa".

En este sentido, se ejecutará un plan de movilidad especial por la afección del recorrido. Por ello, a partir de este jueves a las 22,00 horas y hasta las 05,00 horas del viernes, se cortará totalmente el tráfico en el tramo en la glorieta Marineros y la glorieta México para llevar a cabo el acopio de materiales y los preparativos de salida y meta.

Desde las 15,30 horas del viernes 26 septiembre se efectuará el corte total del Paseo de las Delicias en el tramo comprendido entre la Cardenal Buenos Monreal y Glorieta de los Marineros para el montaje de las instalaciones de salida y meta de la Carrera.

La circulación que procedan del Paseo de Colón y sentido Avenida la Palmera, se desviarán en la Glorieta de los Marineros y se encauzarán hacia los Remedios por el Puente de los Remedios.

Desde aproximadamente las 21,15 horas se ordenará el corte de tráfico en la mayoría de los puntos planificados, de manera que desde que se dé la orden de corte no podrán acceder vehículos a las vías de afectación del recorrido, despejando de forma paulatina la circulación en las vías afectadas y permitiendo únicamente la circulación transversal para sacar la circulación residual, siempre que la carrera lo permita.

Hasta que la carrera no finalice no se dará apertura al acceso a la Glorieta de Marineros y una vez que se proceda a esto, permanecerá el corte sentido Paseo de la Palmera hasta que se proceda al desmontaje de la zona de Meta, hecho que está previsto que se produzca sobre las 05,00 horas de sábado.

Para garantizar la limpieza de la celebración, Lipasam ha diseñado un "plan especial que estará formado por 25 trabajadores y 12 vehículos. Un servicio especial centrado a lo largo de los 8,5 kilómetros de recorrido de la carrera por las calles de Sevilla".

El objetivo de Lipasam es que la limpieza y el reciclaje sean también "valores de la carrera nocturna, para ello dispondrá contenedores para envases en la salida, la meta y en el punto de avituallamiento, para ser retirados a la finalización del evento". Asimismo, para reciclar el material desechado durante el montaje de la línea de meta, se realizará una recogida adicional de los contenedores que se colocarán para tal efecto, sobre todo debido al papel y cartón que se genera.

Al inicio de la carrera un equipo de Lipasam se centrará en la realización de trabajos en la zona de la salida. Además, el punto de avituallamiento será "reforzado con los medios suficientes con el objetivo de retirar los residuos lo más rápidamente posible para restablecer el tráfico y la vuelta a la normalidad a la mayor brevedad".

Durante la segunda parte de la carrera realizarán las actuaciones otro equipo de limpieza. Este servicio realizará también la limpieza de la zona de salida y de meta.

En esta línea, Lipasam está "mejorando los servicios con el objetivo de atender las necesidades que en materia de limpieza y recogida de residuos se requieran en las calles de la ciudad".

Asimismo, ha recordado que la limpieza forma parte de todas las actividades de ocio culturales, sociales o deportivas. En este sentido, la empresa municipal ha pedido a la ciudadanía que gestionen responsablemente los residuos utilizando las papeleras y haciendo un uso correcto de los contenedores.