Yerai Cortés se incorpora al ciclo Insólito y presentará 'Popular' el 5 de febrero en el Cartuja Center de Sevilla

Archivo - El guitarrista Yerai Cortés durante un concierto. Imagen de archivo. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SEVILLA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclo Insólito arranca el nuevo curso con la incorporación de Yerai Cortés a su programación. El guitarrista actuará el próximo 5 de febrero de 2027 en el Cartuja Center CITE, a partir de las 20,30 horas, donde presentará en directo 'Popular', su último trabajo discográfico.

Según ha informado la organización en una nota, las entradas estarán disponibles este miércoles, 9 de septiembre, a partir de las 12,00 horas, a través de la web del festival.

'Popular', el segundo álbum de Yerai Cortés, propone un recorrido por distintos palos en el que conviven piezas como 'Gazpachuelo', 'Lirili' y 'Taranta de Alicante'. El repertorio transita entre lo festivo y lo íntimo y refuerza una mirada que dialoga con la tradición desde un enfoque contemporáneo.

Sobre el escenario, la propuesta se articula en torno a la guitarra, acompañada por seis voces femeninas, palmas y percusión corporal.

Durante su primera temporada, el ciclo Insólito ha reunido a 41.272 asistentes, de los que un 68,45% procedió de Sevilla y su entorno, un 27,83% de otras zonas de España y un 3,72% del público internacional. La programación ha contado con artistas y grupos como Suede, El Kanka, Siloé, La Bien Querida, María Peláe, José Mercé, Chucho Valdés, Andrea Vanzo, Leire Martínez y Patricia Galván.

El festival, impulsado por Green Cow Music, continuará ampliando su programación para la nueva temporada, que ya cuenta con los conciertos confirmados de José González, el 31 de octubre; Chambao, el 1 de noviembre; Yerai Cortés, el 5 de febrero; y Meute, el 24 de abril. Todos los conciertos tendrán lugar en el Cartuja Center CITE.