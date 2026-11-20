Archivo - Imagen de recurso del acceso a la Zona Franca de Sevilla - ZFS - Archivo

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Zona Franca de Sevilla (ZFS) celebrará el próximo 3 de diciembre el décimo aniversario de su puesta en funcionamiento efectiva con un acto institucional en el que tendrá lugar la entrega del 'I Premio ZFS a la Industria Comprometida', una nueva iniciativa con la que el Consorcio quiere reconocer la contribución de las empresas a un desarrollo industrial responsable y sostenible.

El encuentro se celebrará en el Real Círculo de Labradores de Sevilla, a partir de las 10,00 horas, y reunirá a representantes de las administraciones públicas, instituciones, organizaciones empresariales y compañías vinculadas al tejido económico e industrial sevillano, tal como informa en un comunicado.

El encuentro permitirá hacer balance de una década de actividad en la que la Zona Franca de Sevilla ha avanzado en su implantación y crecimiento, "reforzando su papel como instrumento público para favorecer la actividad industrial, comercial y logística, atraer inversiones y contribuir a la competitividad empresarial de Sevilla y su área metropolitana".

En este sentido, la delegada estatal para la Zona Franca de Sevilla, Carmen Tovar, ha señalado que "estos diez años han permitido avanzar en la consolidación de la Zona Franca como un instrumento al servicio del desarrollo industrial y empresarial de Sevilla".

"Queremos aprovechar este aniversario no solo para poner en valor el camino recorrido, sino también para seguir mirando al futuro y reconocer, a través de este nuevo premio, a las empresas que demuestran que la actividad industrial y el compromiso con la sociedad y el entorno deben ir de la mano", ha abundado al respecto.

RECONOCIMIENTO A LA INDUSTRIA COMPROMETIDA

Coincidiendo con este décimo aniversario, la Zona Franca de Sevilla ha impulsado la creación de este galardón, una nueva distinción que nace con vocación de continuidad y aspira a convertirse en una cita anual del ámbito económico e industrial de Sevilla y su entorno.

El reconocimiento busca reconocer a aquellas empresas que, junto al desarrollo de su actividad económica, integran en su gestión principios de responsabilidad social empresarial, sostenibilidad, seguridad, igualdad de oportunidades e innovación social, contribuyendo a generar un impacto positivo en su entorno.

Con esta iniciativa, la ZFS quiere poner en valor el papel de las empresas en la construcción de un modelo industrial que combine competitividad y compromiso social, al tiempo que refuerza su relación con el tejido productivo y los agentes económicos e institucionales de Sevilla.

En la actualidad, la ZFS ocupa 125 hectáreas en terrenos del Puerto de Sevilla, distribuidas entre Torrecuéllar y Astilleros. Desde estos espacios, facilita el desarrollo de actividades industriales, comerciales y logísticas, aprovechando las ventajas fiscales y aduaneras propias de las zonas francas para favorecer la actividad empresarial y las operaciones de comercio exterior.