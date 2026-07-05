El zoológico Mundo Park de Guillena (Sevilla) vuelve a la normalidad al no presentar "riesgos" el incendio forestal

Incendio forestal declarado frente al parque zoológico Mundo Park de Guillena (Sevilla). - PLAN INFOCA

SEVILLA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Plan Infoca continúan trabajando para estabilizar el incendio forestal declarado el pasado sábado en el paraje Mundo Park, en Guillena (Sevilla). El recinto ha reabierto con normalidad sus puertas este domingo al no existir "riesgos" derivados del fuego.

Así lo han confirmado fuentes de Mundo Park y del propio Infoca a Europa Press. En la zona permanecen desplegados nueve efectivos terrestres que siguen trabajando para sofocar las llamas, originadas el sábado a las 11,30 horas y que, según han precisado, "no suponen riesgo para el recinto".

Durante la jornada del sábado llegaron a intervenir hasta 32 profesionales, además de un helicóptero pesado, dos anfibios ligeros y una autobomba terrestre.