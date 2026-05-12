La Agencia Destino Huelva promociona la oferta turística de la provincia en Expovacaciones

La Agencia Destino Huelva ha participado en una nueva edición de Expovacaciones 2026. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Destino Huelva ha participado junto a la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía en una nueva edición de Expovacaciones 2026 que se ha celebrado durante estos días en Bilbao para presentar la oferta turística de la provincia onubense al mercado vasco, uno de los mercados emisores más destacados en el ámbito nacional.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, la presencia en esta feria se enmarca en el plan de acción para promocionar el destino en los eventos turísticos más importantes del mercado nacional e internacional. Turismo y Deporte de Andalucía ha participado este año en la feria con stand propio de 105 metros cuadrados en el que ha estado presente la Agencia Destino Huelva, junto con el ayuntamiento de Ayamonte, la mancomunidad de Islantilla y la empresa Garden Hoteles.

Por la época del año en que se celebra, la feria de Bilbao, que ha alcanzado este año su 46 edición, es "idónea" para vender los numerosos atractivos turísticos de la provincia de Huelva, ya que a ella han acudido los principales destinos nacionales e internacionales, y sirve sobre todo para promocionar viajes vacacionales.

Esta feria, dirigida eminentemente al público final, supone una apuesta "muy importante" para el Destino Huelva, ya que este "goza de una altísima fidelidad y demanda del visitante vasco que busca en la provincia, al margen de una excelente relación calidad/precio, playas excepcionales y naturales, una fantástica climatología, naturaleza y especialmente una gastronomía envidiable, producto éste de especial interés por estos visitantes".

Junto con la participación en en esta edición de Expovacaciones, la Agencia Destino Huelva ha participado también durante estos días en unas Jornadas Profesionales de Andalucía en Barcelona y Bilbao. Organizadas por Turismo Andaluz, estas citas tienen como objetivo dar a conocer la oferta turística de la provincia onubense a agencias del sector. Personal técnico de la Agencia Destino Huelva ha estado acompañado por diversas empresas de la provincia de Huelva como Senator, Gran Hotel El Coto, Garden Hotels y On hotels.