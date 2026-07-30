Reunión del vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, con el Consejo de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira (Vox), ha mantenido con la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) una primera reunión con el tejido empresarial en la que se han abordado "las necesidades y propuestas de la industria turística para impulsar su competitividad".

Según han informado en una nota este jueves desde el Gobierno andaluz, la reunión se celebró este pasado miércoles por la tarde y, en ella, Manuel Gavira trasladó a los miembros del Consejo de Turismo de la CEA su "confianza en la fortaleza del sector turístico andaluz", y su intención de "escuchar a los profesionales de la comunidad para construir y trabajar de manera conjunta y colaborativa" en su evolución.

El encuentro contó con la participación del presidente de la CEA, Javier González de Lara; el presidente del Consejo de Turismo de la patronal, José Carlos Escribano; y el secretario general para el Turismo de la Junta de Andalucía, Manuel Lara; además de los representantes de los distintos sectores que componen la industria turística.

Desde la Junta indican que la cita permitió a los empresarios "exponer sus planteamientos para el desarrollo de esta actividad, retos en los que se actuará desde la Consejería a partir de la gobernanza y el refuerzo de las relaciones entre administraciones, alineando a las instituciones con ámbitos de actuación diferentes, pero que comparten competencias".

Además, se transmitió a los empresarios que "se gestionarán soluciones específicas para cada territorio, adaptándose a las situaciones y necesidades diferentes de los destinos andaluces desde un mismo marco general que alinee todas las actuaciones del departamento".

Gavira también garantizó que las medidas que se impulsen "se tomarán siempre de la mano del sector", y apostó por "mejorar el respaldo a los municipios turísticos, para que puedan atender de un mejor modo las necesidades adicionales que generan la afluencia de visitantes en ámbitos como la seguridad, la limpieza o las infraestructuras".

PARTICIPACIÓN DE LA CEA

Por su parte, desde la CEA también han informado este jueves en otro comunicado de esta primera reunión de su Consejo de Turismo con la nueva Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local dirigida por Manuel Gavira, y han subrayado que dicho encuentro de trabajo estuvo "centrado en avanzar las líneas de esta nueva etapa para seguir fortaleciendo una industria estratégica para Andalucía desde la formación, la promoción y la innovación".

La sesión, que contó "con una alta representación de diversos sectores y territorios de la comunidad autónoma", según valoran desde la CEA, puso el foco "en la importancia de continuar trabajando en distintas áreas que impactan sobre esta industria transversal que es motor de la economía andaluza con efecto arrastre en más de 80 sectores, así como en la relevancia de la participación, la escucha activa y la cogobernanza, como modelo esencial para impulsar propuestas consensuadas que refuercen el liderazgo turístico sostenible de la comunidad y contribuyan a la creación de empleo y riqueza".