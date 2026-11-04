El Ayuntamiento de Cádiz encara el final del estudio para evaluar los efectos de la Zona de Gran Afluencia Turística

Archivo - La teniente de alcalde delegada de Comercio y Mercados en el Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo, en rueda de prensa en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcalde de Comercio del Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo, ha mantenido una reunión con los colectivos que forman parte de la Mesa de Turismo y Comercio, así como con los vecinos, para informarles sobre los avances que se están llevando a cabo para la realización de posibles ajustes de la actual Zona de Gran Afluencia Turística en la capital gaditana (ZGAT).

En una nota, la edil ha asegurado que los trabajos se encuentran en su fase final tras los avances realizados en los últimos meses por parte de la Universidad de Cádiz (UCA), la entidad encargada de elaborar el informe técnico y social sobre el impacto real de la ZGAT.

En este sentido, ha recordado que el equipo de gobierno ha mantenido continuas reuniones con los sectores implicados, ya que tras la implantación de la actual ZGAT, aprobada en 2022, "consideró que era necesario revisar el modelo actual y poder llevar a cabo algunos cambios y ajustes más acordes a la situación de la ciudad, siempre bajo la premisa de apoyar y defender al comercio local, y a los trabajadores".

Por este motivo, el Ayuntamiento de Cádiz elevó al Pleno municipal en mayo de 2025 una propuesta con el objetivo de elaborar un informe técnico y social sobre su impacto real con la participación de todos los implicados, que posteriormente fue adjudicado a la UCA.

Gandullo ha apuntado que "en estos momentos este estudio ya se encuentra en su fase final, y pronto se va a tener los resultados". Asimismo, ha explicado que una vez finalizado este estudio, el Ayuntamiento de Cádiz instará a la Junta de Andalucía a que revise la delimitación geográfica, que actualmente afecta a toda la ciudad, y también al período de tiempo en el que se puede aplicar.

La reunión de esta Mesa del Turismo y Comercio ha contado con la asistencia de las delegaciones de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Cádiz, el grupo municipal del PP, la Asociación de Empresas Turísticas de Cádiz, SKAL, la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, la Asociación de Detallistas de los Mercados Municipales, las asociaciones de comerciantes ACEX y Cádiz Centro Comercial Abierto, Obispado de Cádiz, la Asociación de Guías Turísticos de Cádiz, la UCA, la Mesa de la Discapacidad y ONCE. Asimismo, también ha asistido la Asociación de Vecinos Cádiz Centro.