Archivo - El PSTD ha incluido iluminación eficiente para el Castillo de Santa Catalina - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén, a través del Patronato de Cultura, Turismo, Fiestas y Patrimonio Histórico, ha informado de que ha ejecutado "prácticamente el 75 por ciento" de la totalidad de los proyectos contemplados en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), titulado 'Jaén capital del oleoturismo en España'.

Este plan, que fue adjudicado formalmente a finales de 2023 dentro de la convocatoria extraordinaria del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, cuenta con un presupuesto total de 2.492.600 euros. La financiación procede íntegramente de los fondos europeos NextGenerationEU, enmarcados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, y su gestión ha sido realizada a través de la Junta de Andalucía.

El proyecto estrella y más emblemático de esta iniciativa ha sido la construcción del Centro de Innovación Turística de los Paisajes Olivareros de Andalucía, que ha contado con un presupuesto de aproximadamente 1,2 millones de euros. Tras finalizar las obras de edificación, el Patronato de Cultura y Turismo ya trabaja en los preparativos para su apertura al público.

Además del centro de innovación, el plan ha permitido la ejecución de otras actuaciones clave para la ciudad. Entre ellas destaca la transformación del kilómetro cero de la Vía Verde del Aceite de Oliva, donde se ha instalado una pérgola cubierta para proporcionar sombreado y luminaria solar.

También se ha implantado iluminación eficiente en el Castillo de Santa Catalina y en el Salón Mudéjar, y se ha habilitado el carril de uso compartido ciclista y peatonal 'Ronda del Aceite', que conecta el Ferial con Ifeja.

En el ámbito tecnológico, se han desarrollado plataformas y sistemas de inteligencia turística --como sensores para el análisis de flujos y volumen de visitantes--, junto con hitos digitales que incluyen descargas QR y una plataforma de comunicación dirigida al turista.

En total, el PSTD agrupa once actuaciones orientadas a diversificar la oferta turística de la capital, descongestionar los flujos habituales y consolidar la sostenibilidad de sus infraestructuras.

Estas intervenciones se han estructurado en torno a cuatro ejes de trabajo: el Centro de Innovación Turística de los Paisajes Olivareros, el acondicionamiento de la Vía Verde del Aceite, la eficiencia energética e iluminación monumental, y la digitalización y herramientas de inteligencia turística.

El Consistorio asegura haber realizado un esfuerzo para garantizar la ejecución íntegra de todos los proyectos que inicialmente se incluyeron en el PSTD, pero que finalmente están siendo ejecutados y financiados con fondos propios municipales.

Se trata de la musealización del Castillo de Santa Catalina, el suministro de dos vehículos 100% eléctricos para uso en áreas municipales y la segunda fase de conservación y restauración de los restos arqueológicos de la Almazara de Villa Romana.

El Ayuntamiento ha asumido estas actuaciones de manera directa debido a que los estrictos plazos y trámites exigidos por la financiación europea hacían inviable su inclusión en la justificación final del plan de sostenibilidad.