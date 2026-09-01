El Consejo Empresarial de Turismo destaca que Huelva roza los 670.000 viajeros entre enero y julio

Archivo - Vista de la playa de la Torre de la Higuera en Matalascañas. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

HUELVA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Empresarial de Turismo de la Federación Onubense de Empresarios (FOE) ha destacado este martes la evolución turística de la provincia durante los siete primeros meses de 2026, un periodo en el que Huelva "roza los 670.000 viajeros acumulados", registrando un incremento interanual del 4% y alcanzando en julio "un nuevo máximo histórico".

En concreto, según ha indicado en una nota, el pasado mes de julio se convirtió en "el mejor de la serie histórica" en recepción de turistas en la provincia, con un total de 180.468 viajeros alojados, lo que representa un aumento del 4,6% respecto a los 172.504 contabilizados en el mismo mes del año anterior.

A este respecto, ha subrayado que el comportamiento del mercado internacional ha resultado "especialmente significativo" tras crecer un 6,1% en tasa anual durante el séptimo mes del año, hasta situarse en los 40.794 viajeros, "consolidándose como uno de los principales motores de desarrollo de la zona".

Por su parte, el turismo nacional aportó en julio 139.674 viajeros, confirmando la fidelización del mercado español y contribuyendo a elevar los índices de ocupación en la franja costera por encima del 87%.

EL IMPACTO DEL MERCADO PORTUGUÉS

Desde el Consejo de Turismo de la FOE han señalado que uno de los factores "clave" detrás de esta aceleración internacional es el comportamiento del mercado portugués, el cual representa ya el 44% del total de visitantes extranjeros que recibe la provincia.

En este sentido, la patronal ha puesto en valor el impacto del Congreso de la Asociación Portuguesa de Agencias de Viajes y Turismo (APAVT) celebrado a finales de 2024, un encuentro promovido por la Asociación Provincial de Agencias de Viajes de Huelva "que ha permitido establecer una relación continuada" con el mercado luso.

De este modo, señala que en 2026 el turismo procedente de Portugal ha registrado un incremento del 45% respecto al periodo previo a la celebración del evento, lo que se traduce en un flujo de 34.000 visitantes portugueses adicionales al año.

Para la entidad empresarial, estos datos "demuestran que la inversión pública destinada a la captación del congreso en 2024 no debe analizarse como una acción aislada, sino como una apuesta estratégica con efectos estructurales en la prescripción y comercialización del destino".

RETORNO ECONÓMICO DE MÁS DE 24 MILLONES DE EUROS

De hecho, el Consejo de Turismo ha destacado que la provincia ha recibido en apenas dos años (2025 y 2026) una inyección económica directa de más de 24 millones de euros --de los cuales 16 millones corresponden al presente ejercicio--, lo que "supone una recuperación superior a los 60 euros por cada euro invertido" por las administraciones públicas.

Asimismo, la FOE prevé que, al haber posicionado a la provincia de forma permanente en los catálogos de venta de las agencias de viajes lusas, la repercusión "real" a medio y largo plazo "será superior, garantizando un flujo constante de turistas portugueses" en los próximos ejercicios.

El denominado 'efecto APAVT' se consolida así, según la patronal, como un modelo de "cómo la captación de grandes encuentros profesionales puede transformar estructuralmente la posición de un destino en los mercados emisores", si bien han avanzado que continuarán analizando la evolución del mercado luso en los próximos meses.

BALANCE ACUMULADO HASTA JULIO

En el cómputo global entre enero y julio de 2026, la cifra estimada de viajeros supera los 670.000 --un incremento del 4%--. Por origen, el mercado nacional aportó cerca de 515.000 viajeros --un 3,2% más--, mientras que el internacional contabilizó alrededor de 155.000 usuarios --un 7,8% más--, impulsado principalmente por Portugal, Alemania y Reino Unido.

Por distribución territorial, la costa concentró cerca del 90% del volumen turístico provincial, con unos 590.000 viajeros acumulados hasta julio. Enclaves como Punta Umbría, Islantilla, Isla Cristina, El Portil, Ayamonte y Matalascañas mantuvieron elevados niveles de ocupación durante la campaña estival.

Por su parte, la zona del interior y la Sierra de Aracena y Picos de Aroche superaron los 80.000 visitantes, lo que supone entre el 10% y el 12% del total provincial, mostrando un comportamiento estable a la espera de la llegada de su temporada alta en otoño.

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Ante estos resultados, el Consejo Empresarial de Turismo de la FOE y la Asociación Provincial de Agencias de Viajes de Huelva han insistido en que la inversión en eventos profesionales es una herramienta "eficaz" para "reducir la estacionalidad y aumentar la proyección internacional del sector".

No obstante, la patronal ha remarcado que para consolidar esta "senda de crecimiento" será "indispensable" reforzar la colaboración público-privada, así como avanzar en "las mejoras de infraestructura y conectividad que la provincia requiere para garantizar el flujo de visitantes durante todo el año".