Desarrollan en Jaén una aplicación de turismo inteligente e inclusivo en torno a los caminos históricos de Sierra Morena

Archivo - Los investigadores José Miguel Delgado Barrado y Laura Partal. - UJA - Archivo

JAÉN 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de Jaén han desarrollado Prosimo App, una aplicación de turismo inteligente, inclusivo y accesible centrada en los caminos históricos de Sierra Morena y en el paso de los territorios de Jaén y Castilla-La Mancha en el Parque Natural de Despeñaperros.

El proyecto nace de la línea de investigación en torno a las comunicaciones entre Andalucía y Castilla a través de Sierra Morena en el último tercio de Siglo XVIII y los primeros decenios del Siglo XIX, según ha informado este lunes la UJA.

"El contexto histórico que sirve como punto de partida se sitúa en torno a 1767, año en que el intendente Pablo de Olavide fundó las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena oriental, dentro del proyecto reformista de Carlos III", ha explicado el catedrático de Historia Moderna y principal responsable del proyecto, José Miguel Delgado.

Al respecto, ha precisado que la aplicación recorre tanto los caminos anteriores a esa fecha, como los trazados durante la etapa de colonización hasta 1835.

Mediante la combinación de investigación histórica, arqueológica y geográfica, y tecnología avanzada como el uso de LiDAR, interpretación de imágenes satelitales y vuelos de dron, Prosimo App ha permitido la reconstrucción de cuatro rutas históricas y un total de 33 tramos con una rica información cultural y paisajística.

En ese sentido, Delgado ha valorado el carácter innovador de esta aplicación a nivel turístico, cultural e histórico, dada la actual "sociedad digital, que busca destinos inteligentes, intuitivos y fáciles de usar". A ese contexto, según ha añadido, se une "el crecimiento del turismo activo y de aventura y la importancia de ofrecer materiales que tengan en cuenta la accesibilidad y la inclusión".

A partir de esas pautas, la aplicación coloca al usuario como protagonista que puede elegir, modificar o reiniciar el recorrido de cada itinerario en cualquier momento, en función de filtros como la información histórica, la dificultad y la orografía de la propia ruta.

De esta manera, Prosimo App ofrece una nueva forma de aproximarse al patrimonio histórico y natural de Sierra Morena mediante itinerarios culturales inteligentes que reinterpretan los antiguos caminos que comunicaban Andalucía con la meseta.

Estas rutas, claves para el comercio, la movilidad y la política ilustrada impulsada por Carlos III, se presentan a través de contenidos divulgativos rigurosos, recursos digitales y una narrativa accesible para públicos diversos.

"La aplicación no solo funciona como una guía turística, sino también como un recurso educativo y de divulgación científica, que contribuye a reforzar el vínculo entre la transferencia del conocimiento de la Universidad de Jaén, la ciudadanía y los municipios del área de Sierra Morena", ha afirmado el investigador.

Prosimo App es un proyecto financiado por la Agencia Estatal de Investigación que pretende poner en valor el patrimonio de los municipios y contribuir al impulso del turismo y de la economía local de manera interactiva.

Forma parte de uno de los seleccionados para participar en la iniciativa 'AOVE & ciencia', una iniciativa de divulgación científica, impulsada por el Secretariado de Comunicación y Divulgación Científica a través de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) de la UJA.

Está dentro de su Plan de Divulgación científica y de la Innovación, cuyo objetivo genérico es acercar la ciencia a la sociedad y hacerlo a través del AOVE, elemental esencial, diferencial y conformador de la identidad de Jaén y su provincia, para lo que en la última edición se ha contado con una edición limitada del Aceite Primer Día de Cosecha Puerta de las Villas.